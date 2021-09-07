Прикордонники виявили вже понад 400 підроблених COVID-сертифікатів
Київ • УНН
КИЇВ. 7 вересня. УНН. Українські прикордонники з 21 серпня виявили більш ніж 420 підроблених COVID-сертифікатів. Про це УНН розповів помічник голови Держприкордонслужби України — прес-секретар Андрій Демченко.
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“Загалом з часу, коли ми почали використовувати програмне забезпечення і технічні засоби для перевірки COVID-сертифікатів, було перевірено майже 124 тисячі документів, з яких виявлено недійсних понад 420”, — сказав співрозмовник УНН, уточнивши, що у ДПСУ новим ПЗ почали користуватись 21 серпня.
Деталі
Зі слів Демченка, найбільше при перетині державного кордону України використовують COVID-сертифікати для пред’явлення у пунктах пропуску на Західній ділянці кордону або в столичних аеропортах. Кількасот документів за добу перевіряється на кордоні з Молдовою.
Найменше — на інших ділянках: з Росією та Білоруссю.
Додамо
COVID-сертифікат — це документ у мобільному додатку “Дія”, що підтверджує статус про вакцинацію, негативний результат ПЛР-тесту або те, що людина одужала від коронавірусної хвороби.
Що було раніше
Європейський Союз 20 серпня офіційно визнав, що українські сертифікати про вакцинацію проти COVID-19 у додатку “Дія” відповідають європейським.
За даними Міністерства цифрової трансформації України, станом на 1 вересня COVID-сертифікати в застосунку “Дія” успішно згенерували майже 450 000 разів.