Пограничники обнаружили 1,5 тыс. патронов в доме в Донецкой области
Киев • УНН
КИЕВ. 25 октября. Пограничники обнаружили 1,5 тыс. патронов в одном из нежилых домов в населенном пункте Зайцево. Об этом сообщили УНН в пресс-службе ГПСУ.
Ящик с патронами сотрудники Госпогранслужбы нашли в одном из нежилых домов населенного пункта Зайцево. В нем находилось 1,5 тысячи патронов 5,45 мм.
Сотрудники Государственной пограничной службы о находке сообщили взаимодействующим подразделениям и передали патроны оперативно-следственной группе.