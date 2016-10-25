Прикордонники виявили 1,5 тис. патронів у будинку на Донеччині
Київ • УНН
КИЇВ. 25 жовтня. Прикордонники виявили 1,5 тис. патронів в одному з нежилих будинків у населеному пункті Зайцеве. Про це УНН повідомили в прес-службі ДПСУ.
Ящик з патронами співробітники Держприкордонслужби знайшли в одному з нежилих будинків населеного пункту Зайцеве. У ньому знаходилося 1,5 тисячі патронів 5,45 мм.
Співробітники Державної прикордонної служби про знахідку поінформували взаємодіючі підрозділи та передали патрони оперативно-слідчій групі.