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Прикордонники виявили 1,5 тис. патронів у будинку на Донеччині

Прикордонники виявили 1,5 тис. патронів у будинку на Донеччині

Київ • УНН

 • 7561 перегляди

КИЇВ. 25 жовтня. Прикордонники виявили 1,5 тис. патронів в одному з нежилих будинків у населеному пункті Зайцеве. Про це УНН повідомили в прес-службі ДПСУ.

Ящик з патронами співробітники Держприкордонслужби знайшли в одному з нежилих будинків населеного пункту Зайцеве. У ньому знаходилося 1,5 тисячі патронів 5,45 мм.

Співробітники Державної прикордонної служби про знахідку поінформували взаємодіючі підрозділи та передали патрони оперативно-слідчій групі.

Українські Національні Новини

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