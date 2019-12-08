Пограничники изъяли браконьерськи сетки с краснокнижной рыбой на более 1,2 млн грн

"Во время патрулирования на катере акватории Азовского моря возле города Бердянск совместная группа обнаружила 23 сетки, общая длина который 1150 метров. С сетей освободили и выпустили в море 18 осетров и 3 севрюги, чем предотвратили нанесения убытков государству на сумму свыше 1 миллион гривен", - говорится в сообщении.

Кроме того, ранее в акватории возле населенного пункта Стрелковое Херсонской области общий патруль пограничников и рибохоронны обнаружил в Азовском море 400 метров сетей. Из них освободили и выпустили 5 рыбин осетровых пород, чем предотвратили нанесение ущерба государству на сумму 225 тысяч гривен.

Напомним, 25 августа этого года во время патрулирования акватории Джарылгачского национального природного парка, херсонская полиция обнаружила более тысячи метров сетей для ловли креветок.