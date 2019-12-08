Прикордонники вилучили бракон’єрські сітки з червонокнижною рибою на понад 1,2 млн грн
Київ • УНН
КИЇВ. 8 грудня. УНН. Прикордонники двічі за добу в акваторії Азовського моря вилучили бракон’єрські сітки з осетрами та севрюгою, чим запобігли завданню збитків державі на суму понад 1,2 млн грн. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресцентр Державної прикордонної служби України.
"Під час патрулювання на катері акваторії Азовського моря біля міста Бердянськ спільна група виявила 23 сітки, загальна довжина який 1150 метрів. З тенет визволили та випустили в море 18 осетрів і 3 севрюги, чим запобігли завданню збитків державі на суму понад 1 мільйон гривень", - йдеться у повідомленні.
Окрім того, раніше в акваторії біля населеного пункту Стрілкове Херсонської області спільний патруль прикордонників та рибохоронни виявив в Азовському морі 400 метрів сіток. З них визволили та випустили 5 рибин осетрових порід, чим запобігли завдання збитків державі на суму 225 тисяч гривень.
Нагадаємо, 25 серпня цього року під час патрулювання акваторії Джарилгацького національного природного парку, херсонська поліція виявила більше тисячі метрів сіток для ловлі креветок.