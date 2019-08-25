На Херсонщині у бракон’єрів вилучили близько 600 тисяч креветки

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КИЇВ. 25 серпня. УНН. Сьогодні, під час патрулювання акваторії Джарилгацького національного природного парку, херсонська поліція виявила більше тисячі метрів сіток для ловлі креветок, передає УНН з посиланням на МВС України.

Водна поліція з порту “Херсон” патрулювала акваторію і знайшла там 40 ятерів (риболовне знаряддя типу пастки). Їх використання могло нанести природному середовищу шкоди майже на мільйон гривень.

“Працівники поліції помітили та вилучили із води 40 креветочних ятерів, загальною довжиною 1100 метрів. Живі водні біоресурси, які знаходились в знаряддях лову, а саме близько 600 тисяч креветки та 10 тисяч бичків, неушкодженими випустили назад”, — коментує начальник відділення поліції в порту “Херсон” Максим Жарков.

Особи контрабандистів встановлюються. Їх притягнуть до відповідальності.

Раніше повідомлялося, що у Бердянську масово отруїлися морепродуктами

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