Масове отруєння у Бердянську: названо ринки, на яких продавалися морепродукти
Київ • УНН
КИЇВ. 21 серпня. УНН. Постраждалі від отруєння вживали морепродукти, придбані на ярмарку "Традиційний", Центральному ринку та інших ринках міста Бердянськ у Запорізькій області. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу обласного лабораторного центру МОЗ.
Так, у лабцентрі зазначили, що за період з 16-19 серпня захворіло 19 осіб, у тому числі 2 дітей.
"Захворюваність пов’язана з вживанням морепродуктів (креветки, мідії, рапани), придбаних на Ярмарку "Традиційний" по пр. Східний міста Бердянська в одній із торгових точок (17 осіб), Центральному ринку (1 особа), інших ринках міста (1 особа)", - йдеться в повідомленні.
Як повідомляв УНН, 19 людей отруїлися морепродуктами, купленими на ринках у курортному місті на північному узбережжі Азовського моря Бердянську.
Більшість постраждалих пов’язують своє захворювання з придбанням вищевказаної продукції у готовому до вживання вигляді.
Джерела повідомили УНН, що пацієнтам, які вживали придбані на ринках у Бердянську морепродукти, поставили попередній діагноз — гостре кишкове отруєння, є підозри на холерний вібріон.