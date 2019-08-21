Массовое отравление в Бердянске: названы рынки, на которых продавались морепродукты
Киев • УНН
КИЕВ. 21 августа. УНН. Пострадавшие от отравления употребляли морепродукты, приобретенные на ярмарке "Традиционный", Центральном рынке и других рынках города Бердянск в Запорожской области. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу областного лабораторного центра МОЗ.
Так, в лабцентре отметили, что за период с 16-19 августа заболело 19 человек, в том числе 2 детей.
"Заболеваемость связана с употреблением морепродуктов (креветки, мидии, рапаны), приобретенных на Ярмарке "Традиционный" по пр. Восточный города Бердянска в одной из торговых точек (17 человек), Центральном рынке (1 человек), других рынках города (1 лицо)", - говорится в сообщении.
Как сообщал УНН, 19 человек отравились морепродуктами, купленными на рынках в курортном городе на северном побережье Азовского моря Бердянске.
Большинство пострадавших связывают свое заболевание с приобретением вышеуказанной продукции в готовом к употреблению виде.
Источники УНН сообщили, что пациентам, которые употребляли приобретенные на рынках в Бердянске морепродукты, поставили предварительный диагноз - острое кишечное отравление, есть подозрения на холерный вибрион.