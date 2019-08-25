В Херсонской области у браконьеров изъяли около 600 тысяч креветок
Киев • УНН
КИЕВ. 25 августа. УНН. Сегодня, во время патрулирования акватории Джарылгачского национального природного парка, херсонская полиция обнаружила более тысячи метров сетей для ловли креветок, передает УНН со ссылкой на МВД Украины.
Водная полиция из порта "Херсон" патрулировала акваторию и нашла там 40 сетей (рыболовное орудие типа ловушки). Их использование могло нанести окружающей среде вреда почти на миллион гривен.
"Работники полиции заметили и изъяли из воды 40 креветочных сетей, общей длиной 1100 метров. Живые водные биоресурсы, которые находились в орудиях лова, а именно около 600 тысяч креветки и 10 тысяч бычков, невредимыми выпустили обратно", - комментирует начальник отделения полиции в порту "Херсон" Максим Жарков.
Личности контрабандистов устанавливаются. Их привлекут к ответственности.
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