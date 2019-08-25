В Херсонской области у браконьеров изъяли около 600 тысяч креветок

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6 марта, 19:19 • 120691 просмотра

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Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 131293 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
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Киев  •  УНН

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КИЕВ. 25 августа. УНН. Сегодня, во время патрулирования акватории Джарылгачского национального природного парка, херсонская полиция обнаружила более тысячи метров сетей для ловли креветок, передает УНН со ссылкой на МВД Украины.

Водная полиция из порта "Херсон" патрулировала акваторию и нашла там 40 сетей (рыболовное орудие типа ловушки). Их использование могло нанести окружающей среде вреда почти на миллион гривен.

"Работники полиции заметили и изъяли из воды 40 креветочных сетей, общей длиной 1100 метров. Живые водные биоресурсы, которые находились в орудиях лова, а именно около 600 тысяч креветки и 10 тысяч бычков, невредимыми выпустили обратно", - комментирует начальник отделения полиции в порту "Херсон" Максим Жарков.

Личности контрабандистов устанавливаются. Их привлекут к ответственности.

Ранее сообщалось, что в Бердянске массово отравились морепродуктами.

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