В Херсонской области у браконьеров изъяли около 600 тысяч креветок

Водная полиция из порта "Херсон" патрулировала акваторию и нашла там 40 сетей (рыболовное орудие типа ловушки). Их использование могло нанести окружающей среде вреда почти на миллион гривен.

"Работники полиции заметили и изъяли из воды 40 креветочных сетей, общей длиной 1100 метров. Живые водные биоресурсы, которые находились в орудиях лова, а именно около 600 тысяч креветки и 10 тысяч бычков, невредимыми выпустили обратно", - комментирует начальник отделения полиции в порту "Херсон" Максим Жарков.

Личности контрабандистов устанавливаются. Их привлекут к ответственности.

Ранее сообщалось, что в Бердянске массово отравились морепродуктами.