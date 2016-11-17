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15 марта, 19:03 • 110443 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 153102 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 129285 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 122422 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 108111 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 103160 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 99436 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

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“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

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Пограничники в воздушном пункте пропуска "Запорожье" выявили нарушений на 120 тыс. грн

Пограничники в воздушном пункте пропуска "Запорожье" выявили нарушений на 120 тыс. грн

Киев • УНН

 • 7452 просмотра

ХЕРСОН-ЗАПОРОЖЬЕ. 17 ноября. УНН. С начала года пограничники Бердянского отряда в международном пункте пропуска для воздушного сообщения "Запорожье" оформили почти 2 тыс. самолетов и около 200 тыс. граждан, из которых 28 тыс. иностранцев. Всего нарушений обнаружили на 120 тыс. грн. Об этом УНН сообщили в пресс-службе Бердянского пограничного отряда.

По разным причинам пограничники не пропустили 75 человек. За нарушение пограничного законодательства привлекли к административной ответственности более 100 человек. По результатам рассмотрения админдел наложено штрафов на сумму более 110 тыс. гривен.

Пограничники обнаружили 5 недействительных паспортных документов, с использованием которых нарушители пытались незаконно пересечь государственную границу и две поддельных отметки Госпогранслужбы.

В вещах пассажиров обнаружено около 190 килограммов табачных изделий на общую сумму более 10 000 гривен. Также совместно с представителями фискальной службы обнаружили 29 монет разного номинала и стран происхождения и 5 орденов, которые, возможно, представляют историческую и культурную ценность

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