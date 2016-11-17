Пограничники в воздушном пункте пропуска "Запорожье" выявили нарушений на 120 тыс. грн
Киев • УНН
ХЕРСОН-ЗАПОРОЖЬЕ. 17 ноября. УНН. С начала года пограничники Бердянского отряда в международном пункте пропуска для воздушного сообщения "Запорожье" оформили почти 2 тыс. самолетов и около 200 тыс. граждан, из которых 28 тыс. иностранцев. Всего нарушений обнаружили на 120 тыс. грн. Об этом УНН сообщили в пресс-службе Бердянского пограничного отряда.
По разным причинам пограничники не пропустили 75 человек. За нарушение пограничного законодательства привлекли к административной ответственности более 100 человек. По результатам рассмотрения админдел наложено штрафов на сумму более 110 тыс. гривен.
Пограничники обнаружили 5 недействительных паспортных документов, с использованием которых нарушители пытались незаконно пересечь государственную границу и две поддельных отметки Госпогранслужбы.
В вещах пассажиров обнаружено около 190 килограммов табачных изделий на общую сумму более 10 000 гривен. Также совместно с представителями фискальной службы обнаружили 29 монет разного номинала и стран происхождения и 5 орденов, которые, возможно, представляют историческую и культурную ценность