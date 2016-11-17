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Україна повернула 11 дітей з окупованих територій та рф
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Прикордонники у повітряному пункті пропуску "Запоріжжя" виявили порушень на 120 тисяч грн

Прикордонники у повітряному пункті пропуску "Запоріжжя" виявили порушень на 120 тисяч грн

Київ • УНН

 • 7452 перегляди

ХЕРСОН-ЗАПОРІЖЖЯ. 17 листопада. УНН. З початку року прикордонники Бердянського загону в міжнародному пункті пропуску для повітряного сполучення “Запоріжжя” оформили майже 2 тис. літаків та майже 200 тис. громадян, з яких 28 тисяч іноземців. Загалом порушень виявили на 120 тис. грн. Про це УНН повідомили у прес—службі Бердянського прикордонного загону.

За різних причин прикордонники не пропустили 75 осіб. За порушення прикордонного законодавства притягнули до адміністративної відповідальності більше 100 осіб. За результатами розгляду адмінсправ накладено штрафів на суму більш, ніж 110 тисяч гривень.

Прикордонники виявили 5 недійсних паспортних документів, з використанням яких порушники намагалися незаконно перетнути державний кордон та два підроблені відмітки Держприкордонслужби.

В речах пасажирів виявлено близько 190 кілограмів тютюнових виробів, на загальну суму більше 10 тисяч гривень. Також разом із представниками фіскальної служби виявили 29 монет різного номіналу та країн походження та 5 орденів, які, можливо, становлять історичну та культурну цінність

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