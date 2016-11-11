Пограничники опровергли свою причастность к незаконному ввозу электромобиля в Украину
Киев • УНН
УЖГОРОД-КИЕВ. 11 ноября. УНН. Пограничники Мукачевского отряда опровергли свою причастность к незаконному перемещению через украинско-венгерскую границу электромобиля, о чем вчера, 10 ноября, информировала пресс-служба прокуратуры Закарпатской области, передает УНН.
Как отметили в пресс-службе Мукачевского пограничного отряда пограничники должным образом провели оформление и досмотр транспортного средства, которым осуществлялась перевозка вышеуказанного электромобиля.
Так, по сообщению пограничного ведомства, для въезда в Украину водитель микроавтобуса Mercedes выбрал полосу движения "зеленый коридор". При осуществлении визуального осмотра в багажном отделении транспортного средства пограничным нарядом был обнаружен электромобиль марки Renault. Микроавтобус был переведен на полосу движения "красный коридор", о чем пограничный наряд проинформировал представителей Закарпатской таможни ГФС.
В ходе проведения совместного погранично-таможенного контроля Mercedes и электромобиля, который находился в микроавтобусе, товаров или материалов запрещенных к перемещению через государственную границу Украины обнаружено не было. Со стороны пограничников соблюдены все требования относительно порядка проведения пограничного контроля, отмечают в пресс-службе Мукачевского пограничного отряда.
Как ранее сообщал УНН, таможенники и пограничники в Закарпатской области "не заметили" в микроавтобусе электромобиль.