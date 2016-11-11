Прикордонники спростували свою причетність до незаконного ввезення електромобіля в Україну
Київ • УНН
УЖГОРОД-КИЇВ. 11 листопада. УНН. Прикордонники Мукачівського загону спростували свою причетність до незаконного переміщення через українсько-угорський кордон електромобіля, про що вчора, 10 листопада, інформувала прес-служба прокуратури Закарпатської області, передає УНН.
Як зазначили у прес-службі Мукачівського прикордонного загону, прикордонники належним чином провели оформлення та огляд транспортного засобу, яким здійснювалось перевезення вищевказаного електромобіля.
Так, за повідомленням прикордонного відомства, для в’їзду в Україну водій мікроавтобуса Mercedes обрав смугу руху “зелений коридор”. Під час здійснення візуального огляду в багажному відділенні транспортного засобу прикордонним нарядом було виявлено електромобіль марки Renault. Мікроавтобус було переведено на смугу руху “червоний коридор”, про що прикордонний наряд проінформував представників Закарпатської митниці ДФС.
У ході проведення спільного прикордонно-митного контролю Mercedes та електромобілю, який знаходився в мікроавтобусі, товарів чи матеріалів заборонених до переміщення через державний кордон України виявлено не було. З боку прикордонників дотримано усіх вимог щодо порядку проведення прикордонного контролю, наголошують у прес-службі Мукачівського прикордонного загону.
Як раніше повідомляв УНН, митники й прикордонники на Закарпатті “не помітили” у мікроавтобусі електромобіль.