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Пограничники рассказали, где самые большие очереди на въезд из Польши в Украину

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 23 декабря. УНН. Сегодня утром очереди легковых транспортных средств на въезд из Польши в Украину сформировались почти перед всеми пунктами пропуска, однако к обеду количество автомобилей удалось уменьшить. Наиболее загруженными направлениями остаются три пункта пропуска на границе с Польшей - "Дорохуск-Ягодин", "Медика-Шегини", "Корчева-Краковец". Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ГПСУ.

"По состоянию на сегодняшнее утро, по информации польских пограничников, очереди легковых транспортных средств сформировались почти перед всеми автомобильными пунктами пропуска, однако уже к обеду количество машин в очереди на въезд в Украину совместными усилиями удалось существенно уменьшить на всех направлениях", - говорится в сообщении.

Указано, что пограничники советуют использовать для пересечения границы пункты пропуска "Хребенне-Рава-Русская", "Долгобичув-Угринов", "Зосин-Устилуг".

"Наиболее загруженными направлениями остаются "Дорохуск-Ягодин" (около 250 легковых ТС на въезд в Украину), "Медика-Шегини" (около 260 легковых машин) и "Корчева-Краковец" (350 авто)", - отметили в ГПСУ.

Указано, что очереди легковых транспортных средств в страны ЕС со стороны Украины отсутствуют.

Госпогранслужба прогнозирует существенный рост пассажиро-транспортного потока в ЕС после завершения праздников.

Напомним, на границе с Польшей обнаружили более 2 тысяч наркосодержащих таблеток.

Украинские Национальные Новости

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