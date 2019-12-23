На кордоні з Польщею виявили більше 2 тисяч нарковмісних пігулок
Київ • УНН
КИЇВ. 23 грудня. УНН. На кордоні з Польщею у пункті пропуску "Рава-Руська" виявили 2220 нарковмісних пігулок. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Державної прикордонної служби.
"Препарати "Акатар" та "Цирус" з вмістом наркотичних речовин виявили у пункті пропуску "Рава-Руська". Їх везли рейсовим автобусом "Томашів-Новояворівськ", - сказано у повідомленні.
Оперативні співробітники Держприкордонслужби завчасно дізналися про ймовірну спробу контрабанди наркотиків в Україну. За їхньою інформацією прикордонники Львівського загону ретельно перевірили автобус. Нарковмісні пігулки знайшли в його салоні.
За даним фактом поінформували Службу Безпеки України, співробітники якої вилучили зазначені медичні препарати для проведення експертизи та прийнятті правового рішення.
Нагадаємо, на пункті пропуску "Краковець", що на Львівщині, працівники Служби безпеки України завадили контрабандному ввезенню партії прекурсорів із Європи, з яких в подальшому мали виготовлять наркотичні речовини та збувати їх.