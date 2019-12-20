На Тернопільщині СБУ попередила ввезення в Україну прекурсорів
Київ • УНН
КИЇВ. 20 грудня. УНН. На пункті пропуску "Краковець", що на Львівщині, працівники Служби безпеки України завадили контрабандному ввезенні партії прекурсорів із Європи, з яких в подальшому мали виготовлять наркотичні речовини та збувати їх. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу СБУ.
"На Тернопільщині Служба безпеки України завадила контрабандному ввезенню великих партій прекурсорів із Європи. Оперативники спецслужби встановили, що до складу викритого угруповання входило двоє українців та іноземці. Придбані за кордоном прекурсори зловмисники планували незаконно ввозити в Україну для подальшого збуту та синтезу наркотичних речовин. Двох українців слідчі СБУ затримали на міжнародному пункті пропуску "Краковець". Під час поглибленого огляду транспортного засобу ділків у бензобаку було виявлено понад 22 тисячі пігулок, що містять у своєму складі прекурсор псевдоефедрин", - йдеться у повідомленні.
Вказано, що у межах кримінального провадження, розпочатого за ст. 305 (контрабанда наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів) Кримінального кодексу України, вирішується питання щодо здійснення затриманим повідомлення про підозру та обрання міри запобіжного заходу.
Тривають слідчі дії для встановлення інших учасників угруповання та притягнення їх до відповідальності.
Нагадаємо, у Львові контрабандист екстазі залучав неповнолітніх для переправлення наркотиків у столицю.