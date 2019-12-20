На Тернопільщині СБУ попередила ввезення в Україну прекурсорів

КИЇВ. 20 грудня. УНН. На пункті пропуску "Краковець", що на Львівщині, працівники Служби безпеки України завадили контрабандному ввезенні партії прекурсорів із Європи, з яких в подальшому мали виготовлять наркотичні речовини та збувати їх. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу СБУ.