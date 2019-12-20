В Тернопольской области СБУ предупредила ввоз в Украину прекурсоров

"В Тернопольской области Служба безопасности Украины помешала контрабандному ввозу крупных партий прекурсоров из Европы. Оперативники спецслужбы установили, что в состав уличенной группировки входили двое украинцев и иностранцы. Приобретенные за рубежом прекурсоры злоумышленники планировали незаконно ввозить в Украину для дальнейшего сбыта и синтеза наркотических веществ. Двух украинском следователи СБУ задержали на международном пункте пропуска "Краковец". во время углубленного осмотра транспортного средства дельцов в бензобаке было обнаружено более 22 000 Пигу ок, содержащих в своем составе прекурсор псевдоэфедрин", - говорится в сообщении.

Указано, что в рамках уголовного производства, начатого по ст. 305 (контрабанда наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов или прекурсоров) Уголовного кодекса Украины, решается вопрос об оглашении задержанным сообщения о подозрении и избрании меры пресечения.

Продолжаются следственные действия для установления других участников группировки и привлечения их к ответственности.

Напомним, во Львове контрабандист экстази привлекал несовершеннолетних для переправки наркотиков в столицу.