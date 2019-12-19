У Львові контрабандист екстазі залучав неповнолітніх для переправлення наркотиків у столицю
Київ • УНН
КИЇВ. 19 грудня. УНН. Служба безпеки України блокувала контрабанду психотропних речовин з однієї із європейських країн на територію нашої держави, де їх переправленням до столиці займалися неповнолітні. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресцентр СБУ.
"Оперативники Управління СБУ у Львівській області встановили, що мешканець столиці налагодив механізм нелегального переміщення із-за кордону екстазі та амфетаміну для продажу. Іноземні спільники наркоділка відправляли йому товар через сервіси міжнародного поштового зв’язку до Львова. Для переправлення посилок у столицю киянин залучав неповнолітніх", - сказано у повідомленні.
Співробітники спецслужби затримали організатора наркотрафіку під час одержання чергової партії психотропів. У ході огляду відправлення правоохоронці вилучили 500 таблеток "екстазі" (МДМА) та амфетамін на загальну суму понад 150 тисяч гривень за цінами чорного ринку.
Наразі затриманому здійснено повідомлення про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 305 (контрабанда наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів чи прекурсорів або фальсифікованих лікарських засобів) Кримінального кодексу України, і обрано запобіжний захід ‒ тримання під вартою.
Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі строком від 10 до 12 років з конфіскацією майна.
Тривають слідчі дії для встановлення всіх обставин правопорушення та притягнення до відповідальності інших осіб, причетних до протиправної діяльності.
Нагадаємо, у Києві правоохоронці блокували діяльність організованого угруповання, яке спеціалізувалося на контрабандному переправленні та збуті оптових партій наркотичних засобів.