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У Львові контрабандист екстазі залучав неповнолітніх для переправлення наркотиків у столицю

У Львові контрабандист екстазі залучав неповнолітніх для переправлення наркотиків у столицю

Київ • УНН

 • 27444 перегляди

КИЇВ. 19 грудня. УНН. Служба безпеки України блокувала контрабанду психотропних речовин з однієї із європейських країн на територію нашої держави, де їх переправленням до столиці займалися неповнолітні. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресцентр СБУ.

"Оперативники Управління СБУ у Львівській області встановили, що мешканець столиці налагодив механізм нелегального переміщення із-за кордону екстазі та амфетаміну для продажу. Іноземні спільники наркоділка відправляли йому товар через сервіси міжнародного поштового зв’язку до Львова. Для переправлення посилок у столицю киянин залучав неповнолітніх", - сказано у повідомленні.

Співробітники спецслужби затримали організатора наркотрафіку під час одержання чергової партії психотропів. У ході огляду відправлення правоохоронці вилучили 500 таблеток "екстазі" (МДМА) та амфетамін на загальну суму понад 150 тисяч гривень за цінами чорного ринку.

Наразі затриманому здійснено повідомлення про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 305 (контрабанда наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів чи прекурсорів або фальсифікованих лікарських засобів) Кримінального кодексу України, і обрано запобіжний захід ‒ тримання під вартою.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі строком від 10 до 12 років з конфіскацією майна.

Тривають слідчі дії для встановлення всіх обставин правопорушення та притягнення до відповідальності інших осіб, причетних до протиправної діяльності.

Нагадаємо, у Києві правоохоронці блокували діяльність організованого угруповання, яке спеціалізувалося на контрабандному переправленні та збуті оптових партій наркотичних засобів.

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