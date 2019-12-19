У Львові контрабандист екстазі залучав неповнолітніх для переправлення наркотиків у столицю

КИЇВ. 19 грудня. УНН. Служба безпеки України блокувала контрабанду психотропних речовин з однієї із європейських країн на територію нашої держави, де їх переправленням до столиці займалися неповнолітні. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресцентр СБУ.