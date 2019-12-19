Власник столичного кальян-бару продавав клієнтам контрабандний кокаїн - СБУ

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Київ • УНН

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КИЇВ. 19 грудня. УНН. У Києві правоохоронці блокували діяльність організованого угруповання, яке спеціалізувалося на контрабандному переправленні та збуті оптових партій наркотичних засобів. Про це УНН повідомили у пресцентрі Служби безпеки України.

Групу наркоторгівців очолив уродженець однієї з країн Близького Сходу, який є власником розташованого у центрі столиці кальян-бару. Зловмисники займалися незаконним переправленням наркотиків із-за кордону для продажу. Товар вони реалізовували клієнтам розважального закладу, а також продавали його через розгалужену мережу дилерів на території столичного регіону. Щомісяця зловмисники продавали майже кілограм кокаїну.

Під час обшуків у приміщенні кальян-бару та у помешканнях фігурантів справи правоохоронці вилучили понад 200 грамів кокаїну, більше ніж 30 електронних сигарет з канабісом, а також ваги та пакувальний матеріал для збуту наркотиків. 

Вартість виявленого товару на чорному ринку становить понад 700 тисяч гривень.

Наразі власнику закладу повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 307 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України. 

Тривають слідчі дії для притягнення до відповідальності інших учасників угруповання. 

Нагадаємо, у Львівській області викрито злочинну організацію у складі понад 20 осіб, які розповсюджували наркотичні засоби і психотропні речовини у ряді областей України та за кордоном.

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