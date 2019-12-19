Владелец столичного кальян-бара продавал клиентам контрабандный кокаин - СБУ

Группу наркоторговцев возглавил уроженец одной из стран Ближнего Востока, который является владельцем расположенного в центре столицы кальян-бара. Злоумышленники занимались незаконной переправкой наркотиков из-за границы для продажи. Товар они реализовывали клиентам развлекательного заведения, а также продавали его через разветвленную сеть дилеров на территории столичного региона. Ежемесячно злоумышленники продавали почти килограмм кокаина.

Во время обысков в помещении кальян-бара и в помещениях фигурантов дела правоохранители изъяли более 200 граммов кокаина, более 30 электронных сигарет с каннабисом, а также весы и упаковочный материал для сбыта наркотиков.

Стоимость обнаруженного товара на черном рынке составляет более 700 тысяч гривен.

Сейчас владельцу заведения сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 307 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) Уголовного кодекса Украины.

Продолжаются следственные действия для привлечения к ответственности других участников группировки.

Напомним, во Львовской области разоблачили преступную организацию в составе более 20 человек, которые распространяли наркотические средства и психотропные вещества в ряде областей Украины и за рубежом.