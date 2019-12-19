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Во Львове контрабандист экстази привлекал несовершеннолетних для перевозки наркотиков в столицу

Во Львове контрабандист экстази привлекал несовершеннолетних для перевозки наркотиков в столицу

Киев  •  УНН

 • 27441 просмотра

КИЕВ. 19 декабря. УНН. Служба безопасности Украины блокировала контрабанду психотропных веществ из одной из европейских стран на территорию нашего государства, где их переправкой в столицу занимались несовершеннолетние. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр СБУ.

"Оперативники Управления СБУ во Львовской области установили, что житель столицы наладил механизм нелегального перемещения из-за границы экстази и амфетамина для продажи. Иностранные сообщники наркодельца отправляли ему товар через сервисы международной почтовой связи во Львов. Для переправки посылок в столицу киевлянин привлекал несовершеннолетних", - говорится в сообщении.

Сотрудники спецслужбы задержали организатора наркотрафика во время получения очередной партии психотропных веществ. В ходе осмотра отправления правоохранители изъяли 500 таблеток "экстази" (МДМА) и амфетамин на общую сумму более 150 тысяч гривен по ценам черного рынка.

Сейчас задержанному осуществлено сообщение о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 305 (контрабанда наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов или прекурсоров или фальсифицированных лекарственных средств) Уголовного кодекса Украины, и избрана мера пресечения - содержание под стражей.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от 10 до 12 лет с конфискацией имущества.

Продолжаются следственные действия для установления всех обстоятельств правонарушения и привлечения к ответственности других лиц, причастных к противоправной деятельности.

Напомним, в Киеве правоохранители блокировали деятельность организованной группировки, которая специализировалась на контрабандной переправке и сбыте оптовых партий наркотических средств.

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