Во Львове контрабандист экстази привлекал несовершеннолетних для перевозки наркотиков в столицу
Киев • УНН
КИЕВ. 19 декабря. УНН. Служба безопасности Украины блокировала контрабанду психотропных веществ из одной из европейских стран на территорию нашего государства, где их переправкой в столицу занимались несовершеннолетние. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр СБУ.
"Оперативники Управления СБУ во Львовской области установили, что житель столицы наладил механизм нелегального перемещения из-за границы экстази и амфетамина для продажи. Иностранные сообщники наркодельца отправляли ему товар через сервисы международной почтовой связи во Львов. Для переправки посылок в столицу киевлянин привлекал несовершеннолетних", - говорится в сообщении.
Сотрудники спецслужбы задержали организатора наркотрафика во время получения очередной партии психотропных веществ. В ходе осмотра отправления правоохранители изъяли 500 таблеток "экстази" (МДМА) и амфетамин на общую сумму более 150 тысяч гривен по ценам черного рынка.
Сейчас задержанному осуществлено сообщение о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 305 (контрабанда наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов или прекурсоров или фальсифицированных лекарственных средств) Уголовного кодекса Украины, и избрана мера пресечения - содержание под стражей.
Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от 10 до 12 лет с конфискацией имущества.
Продолжаются следственные действия для установления всех обстоятельств правонарушения и привлечения к ответственности других лиц, причастных к противоправной деятельности.
Напомним, в Киеве правоохранители блокировали деятельность организованной группировки, которая специализировалась на контрабандной переправке и сбыте оптовых партий наркотических средств.