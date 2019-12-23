Прикордонники розповіли, де найбільші черги на в'їзд з Польщі в Україну
Київ • УНН
КИЇВ. 23 грудня. УНН. Сьогодні вранці черги легкових транспортних засобів на в'їзд з Польщі в Україну сформувались майже перед усіма пунктами пропуску, однак до обіду кількість автомобілів вдалось зменшити. Найбільш завантаженими напрямами залишаються три пункти пропуску на кордоні з Польщею - "Дорохуськ-Ягодин", "Медика-Шегині", "Корчова-Краківець". Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу ДПСУ.
“Станом на сьогоднішній ранок, за інформацією польських прикордонників, черги легкових транспортних засобів сформувалися майже перед усіма автомобільними пунктами пропуску, однак вже до обіду кількість машин у черзі на в’їзд в Україну спільними зусиллями вдалося істотно зменшити на всіх напрямах”, — йдеться у повідомленні.
Вказано, що прикордонники радять використовувати для перетину кордону пункти пропуску “Хребенне-Рава-Руська”, “Долгобичув-Угринів”, “Зосін-Устилуг”.
“Найбільш завантаженими напрямами залишаються “Дорохуськ-Ягодин” (близько 250 легкових ТЗ на в’їзд в Україну), “Медика-Шегині” (близько 260 легкових машин) та “Корчова-Краківець” (350 авто)", - зазначили у ДПСУ.
Вказано, що черги легкових транспортних засобів до країн ЄС з боку України відсутні.
Держприкордонслужба прогнозує істотне зростання пасажиро-транспортного потоку до ЄС після завершення свят.
Нагадаємо, на кордоні з Польщею виявили більше 2 тисяч нарковмісних пігулок.