Прикордонники розповіли, де найбільші черги на в'їзд з Польщі в Україну

КИЇВ. 23 грудня. УНН. Сьогодні вранці черги легкових транспортних засобів на в'їзд з Польщі в Україну сформувались майже перед усіма пунктами пропуску, однак до обіду кількість автомобілів вдалось зменшити. Найбільш завантаженими напрямами залишаються три пункти пропуску на кордоні з Польщею - "Дорохуськ-Ягодин", "Медика-Шегині", "Корчова-Краківець". Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу ДПСУ.