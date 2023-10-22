Пограничники показали, как уничтожают российскую пехоту возле Бахмута

Цитата

“За последние несколько недель украинским Силам обороны удалось освободить Андреевку и Клещеевку. Считается, что эти населенные пункты имеют стратегическое значение в боях за Бахмут. Среди подразделений, которые ведут бои на этом участке, – расчет пограничников, который прикрывает пехоту с помощью американского автоматического гранатомета МК-19”, - говорится в сообщении.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Сплошные руины": десантники показали кадры освобожденной Клещеевки сверху