Прикордонники показали, як нищать російську піхоту біля Бахмута

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“За останні кілька тижнів українським Силам оборони вдалося звільнити Андріївку та Кліщіївку. Вважається, що ці населені пункти мають стратегічне значення в боях за Бахмут. Серед підрозділів, які ведуть бої на цій ділянці, – розрахунок прикордонників, який прикриває піхоту за допомогою американського автоматичного гранатомета МК-19”, - йдеться у повідомленні.

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