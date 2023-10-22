Прикордонники показали, як нищать російську піхоту біля Бахмута
Київ • УНН
КИЇВ. 22 жовтня. УНН. Держприкордонслужба показала відео, як біля Бахмута Донецької області прикордонники з гранатометом нищать російську піхоту, повідомляє УНН із посиланням на ДПСУ.
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“За останні кілька тижнів українським Силам оборони вдалося звільнити Андріївку та Кліщіївку. Вважається, що ці населені пункти мають стратегічне значення в боях за Бахмут. Серед підрозділів, які ведуть бої на цій ділянці, – розрахунок прикордонників, який прикриває піхоту за допомогою американського автоматичного гранатомета МК-19”, - йдеться у повідомленні.
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