Пограничники получили два модернизированных вертолета Ми-8
Киев • УНН
КИЕВ. 24 ноября. УНН. Пограничникам передали два модернизированных вертолета Ми-8. Сертификаты на авиационную технику получили командиры Харьковской и Одесской отдельной авиационной эскадрильи, передает УНН со ссылкой на пресс-службу МВД.
Как сообщили в пресс-службе, министр внутренних дел Арсен Аваков сегодня, 24 ноября, во время визита в Харьковский пограничный отряд Восточного регионального управления ГПСУ передал два модернизированных вертолета Ми-8 для инспектирования границы в Харьковский и Одесской пограничный отряд.
"Сегодня вручаем два сертификата на модернизированные вертолеты Ми-8, но это переходный вариант. Уже совсем скоро пограничная служба получит новое вооружение и новые вертолеты Airbus, которые будут базироваться в том числе в харьковском авиаотряде. Ваша профессиональная компетентность будет только лучше", - сказал Арсен Аваков.
В пресс-службе также отметили, что вертолет Ми-8 (средний транспортный вертолет) предназначен для перевозки пассажиров, грузов, десанта, выполнения специальных патрульных задач, поисково-спасательных операций и санитарных задач, имеет современное пилотажно-навигационное оборудование и оснащен специальным оборудованием: поисковым прожектором, грузовой лебедкой, метеолокатором, системой спутниковой связи, радионавигационной системой, внутренекабинной системой, аудио-видеорегистратором и комплексом бортового вооружения.
Также Государственная пограничная служба Украины использует патрульный самолет Diamond. Он предназначен для воздушного мониторинга государственной границы, пограничных контролируемых районов, освещения надводной обстановки В (М) ЭЗ Украины территориального моря и украинской части вод Азовского моря. Самолет имеет современное пилотажно-навигационное оборудование и оснащен специальным оборудованием, сообщили в МВД.
Напомним, как ранее заявил Арсен Аваков, первые вертолеты Airbus будут переданы органам системы МВД уже в декабре текущего года.