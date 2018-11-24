Пограничники получили два модернизированных вертолета Ми-8

ukru
В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 101070 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 107014 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 142767 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 139481 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 133844 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 127124 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 166914 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 118001 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141580 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145376 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
рф атакует Украину "шахедами": в Запорожской области прогремели взрывы

рф атакует Украину "шахедами": в Запорожской области прогремели взрывы

8 марта, 19:22 • 18973 просмотра
ВСУ показали ликвидацию российских спецназовцев на газопроводе возле Суджи

ВСУ показали ликвидацию российских спецназовцев на газопроводе возле Суджи

8 марта, 20:11 • 22362 просмотра
Покровский и Курский направления в эпицентре боевых действий - Генштаб ВСУ о ситуации на фронте

Покровский и Курский направления в эпицентре боевых действий - Генштаб ВСУ о ситуации на фронте

8 марта, 21:14 • 27847 просмотра
Российский обстрел Дружковки: количество пострадавших и масштабы разрушений

Российский обстрел Дружковки: количество пострадавших и масштабы разрушений

8 марта, 22:28 • 33101 просмотра
Трагедия на Тернопольщине: ребенка, которого разыскивали, нашли мертвым

Трагедия на Тернопольщине: ребенка, которого разыскивали, нашли мертвым

01:52 • 64308 просмотра
публикации
АРМА обещает проводить отбор управляющих через Прозорро.Продажи, но когда – неизвестно

АРМА обещает проводить отбор управляющих через Прозорро.Продажи, но когда – неизвестно

7 марта, 15:14 • 131534 просмотра
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
Эксклюзив

7 марта, 08:52 • 166919 просмотра
ОНОВЛЕНО: Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

ОНОВЛЕНО: Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

6 марта, 15:07 • 177091 просмотра
Закрытость и зависимость: как законопроект Гетманцева может изменить работу Фонда гарантирования вкладов

Закрытость и зависимость: как законопроект Гетманцева может изменить работу Фонда гарантирования вкладов

6 марта, 13:11 • 188079 просмотра
Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

5 марта, 15:49 • 245640 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

7 марта, 19:45 • 142768 просмотра
"Она в ярости": стала известна реакция Лопес на фотографии Аффлека с Гарнер

"Она в ярости": стала известна реакция Лопес на фотографии Аффлека с Гарнер

7 марта, 15:09 • 102251 просмотра
Основатель Amazon планирует большую свадьбу летом 2025 года - СМИ

Основатель Amazon планирует большую свадьбу летом 2025 года - СМИ

7 марта, 13:56 • 106630 просмотра
Новый вирус в Telegram атакует систему Android: есть риск потерять деньги

Новый вирус в Telegram атакует систему Android: есть риск потерять деньги

7 марта, 12:36 • 109286 просмотра
Группа крови может влиять на риск раннего инсульта - исследование

Группа крови может влиять на риск раннего инсульта - исследование

7 марта, 12:17 • 108754 просмотра
Актуальное
Пограничники получили два модернизированных вертолета Ми-8

Пограничники получили два модернизированных вертолета Ми-8

Киев  •  УНН

 • 8631 просмотра

КИЕВ. 24 ноября. УНН. Пограничникам передали два модернизированных вертолета Ми-8. Сертификаты на авиационную технику получили командиры Харьковской и Одесской отдельной авиационной эскадрильи, передает УНН со ссылкой на пресс-службу МВД.

Как сообщили в пресс-службе, министр внутренних дел Арсен Аваков сегодня, 24 ноября, во время визита в Харьковский пограничный отряд Восточного регионального управления ГПСУ передал два модернизированных вертолета Ми-8 для инспектирования границы в Харьковский и Одесской пограничный отряд.

"Сегодня вручаем два сертификата на модернизированные вертолеты Ми-8, но это переходный вариант. Уже совсем скоро пограничная служба получит новое вооружение и новые вертолеты Airbus, которые будут базироваться в том числе в харьковском авиаотряде. Ваша профессиональная компетентность будет только лучше", - сказал Арсен Аваков.

В пресс-службе также отметили, что вертолет Ми-8 (средний транспортный вертолет) предназначен для перевозки пассажиров, грузов, десанта, выполнения специальных патрульных задач, поисково-спасательных операций и санитарных задач, имеет современное пилотажно-навигационное оборудование и оснащен специальным оборудованием: поисковым прожектором, грузовой лебедкой, метеолокатором, системой спутниковой связи, радионавигационной системой, внутренекабинной системой, аудио-видеорегистратором и комплексом бортового вооружения.

Также Государственная пограничная служба Украины использует патрульный самолет Diamond. Он предназначен для воздушного мониторинга государственной границы, пограничных контролируемых районов, освещения надводной обстановки В (М) ЭЗ Украины территориального моря и украинской части вод Азовского моря. Самолет имеет современное пилотажно-навигационное оборудование и оснащен специальным оборудованием, сообщили в МВД.

Напомним, как ранее заявил Арсен Аваков, первые вертолеты Airbus будут переданы органам системы МВД уже в декабре текущего года.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Общество

Обратиться по вопросам размещения рекламы