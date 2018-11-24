Прикордонники отримали два модернізовані вертольота Мі-8
Київ • УНН
КИЇВ. 24 листопада. УНН. Прикордонникам передали два модернізовані вертольота Мі-8. Сертифікати на авіаційну техніку отримали командири Харківської та Одеської окремої авіаційної ескадрильї, передає УНН із посиланням на прес-службу МВС.
Як повідомили у прес-службі, міністр внутрішніх справ Арсен Аваков сьогодні, 24 листопада, під час візиту в Харківський прикордонний загін Східного регіонального управління ДПСУ передав два модернізованих вертольоти Мі-8 для інспектування кордону в Харківський та Одеській прикордонний загін.
“Сьогодні вручаємо два сертифікати на модернізовані вертольоти Мі-8, але це перехідний варіант. Вже зовсім скоро прикордонна служба отримає нове озброєння та нові вертольоти Airbus, які будуть базуватися в тому числі в харківському авіазагоні. Ваша професійна компетентність буде тільки краще”, — сказав Арсен Аваков.
У прес-службі також відзначили, що вертоліт Мі-8 (середній транспортний вертоліт) призначений для перевезення пасажирів, вантажів, десанту, виконання спеціальних патрульних завдань, пошуково-рятувальних операцій та санітарних завдань, має сучасне пілотажно-навігаційне обладнання та оснащений спеціальним обладнанням: пошуковим прожектором, вантажною лебідкою, метеолокатором, системою супутникового зв’язку, радіонавігаційна системою, внутрішньокабінний аудіо-відеореєстратором та комплексом бортового озброєння.
Також Державна прикордонна служба України використовує патрульний літак Diamond. Він призначений для повітряного моніторингу державного кордону, прикордонних контрольованих районів, висвітлення надводної обстановки В(М)ЕЗ України територіального моря та української частини вод Азовського моря. Літак має сучасне пілотажно-навігаційне обладнання та оснащений спеціальним обладнанням, повідомили у МВС.
Нагадаємо, як раніше заявив Арсен Аваков, перші вертольоти Airbus будуть передані органам системи МВС вже у грудні поточного року.