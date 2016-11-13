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15 марта, 19:03 • 110445 просмотра

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Пограничники в Одесской области задержали Mercedes, угнанный 10 лет назад в Италии

Пограничники в Одесской области задержали Mercedes, угнанный 10 лет назад в Италии

Киев • УНН

 • 11090 просмотра

КИЕВ. 13 ноября. УНН. Пограничники на пункте пропуска "Кучурган" задержали автомобиль Mercedes, который похитили в Италии более десяти лет назад. Об этом сообщили УНН в пресс-службе ГПСУ.

Сегодня утром, 13 ноября, в пункт пропуска "Кучурган" на въезд в Украину прибыл автомобиль Mercedes приднестровской регистрации. Автомобилем управлял 21-летний гражданин Молдовы.

Во время проверки пограничники установили, что этот автомобиль числится в базе данных Интерпола как похищенный. Впоследствии было установлено, что его похитили в Италии более десяти лет назад.

О данном факте проинформировали Укрбюро Интерпола в Киеве. Транспортное средство передали представителям Раздельнянского отдела Нацполиции в Одесской области.

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