Прикордонники на Одещині затримали Mercedes, викрадений 10 років тому в Італії
Київ • УНН
КИЇВ. 13 листопада. УНН. Прикордонники на пункті пропуску “Кучурган” затримали автомобіль Mercedes, який викрали в Італії більше десяти років тому. Про це УНН повідомили у прес-службі ДПСУ.
Сьогодні вранці, 13 листопада, у пункт пропуску “Кучурган” на в’їзд в Україну прибув автомобіль Mercedes придністровської реєстрації. Автомобілем керував 21-річний громадянин Молдови.
Під час перевірки прикордонники встановили, що цей автомобіль значиться у базі даних Інтерполу як викрадений. Згодом було встановлено, що його викрали в Італії більше десяти років тому.
За цим фактом проінформовано Укрбюро Інтерполу в Києві. Транспортний засіб передали представникам Роздільнянського відділу Нацполіції в Одеській області.