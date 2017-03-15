Пограничники во Львовской области обнаружили в авто 23 кг янтаря

В начале пограничного контроля пограничники обратили внимание на нервозное поведение водителя, который ехал за рулем автомобиля Mercedes в Польшу. Поэтому автомобиль вывели для дополнительной проверки.

После чего выяснилось, что, направляясь в соседнюю страну, украинец упаковал под задние сиденья 24 полиэтиленовых пакета с камнями янтаря. Всего было выявлено 23 кг необработанного янтаря. Автомобиль и камни изъяты, сумма оценки устанавливается.

Напомним, полтонны янтаря правоохранители Ровенской области изъяли в рамках санкционированных обысков в городе. Силовики также изъяли оборудование для обработки янтаря.