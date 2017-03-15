Прикордонники на Львівщині виявили в авто 23 кг бурштину
Київ • УНН
ЛЬВІВ-КИЇВ. 15 березня. УНН. Партію контрабандного бурштину виявили сьогодні в пункті пропуску “Угринів” прикордонники Львівського загону. Про це УНН повідомили у прес-службі Львівського прикордонного загону.
На початку прикордонного контролю охоронці кордону звернули увагу на знервовану поведінку водія, який їхав за кермом автомобіля Mercedes до Польщі. Тому автівку вивели для додаткової перевірки.
Після чого з’ясувалося, що, прямуючи до сусідньої країни, українець запакував під задні сідіння 24 поліетеленових пакети з камінням бурштину. Всього було виялено 23 кг необробленого бурштину. Автомобіль та каміння вилучено, сума оцінки встановлюється.
Нагадаємо, півтонни бурштину правоохоронці Рівненщини вилучили у рамках санціонованих обшуків у місті. Силовики також вилучили обладнання для обробки бурштину.