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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 30419 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 96878 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 149816 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 113890 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 114866 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 111545 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 103564 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
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Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
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Актуальное
Пограничники могут получить функции досудебного следствия

Пограничники могут получить функции досудебного следствия

Киев  •  УНН

 • 13706 просмотра

КИЕВ. 31 октября. УНН. Государственная пограничная служба Украины может получить функции досудебного следствия. Как сообщает Департамент коммуникации МВД Украины об этом сегодня на заседании коллегии заявил председатель ГНСУ Петр Цигикал, передает УНН.

"Следует акцентировать внимание на нашей работе по расширению полномочий службы. Совместно со службой безопасности Украины формируется вертикаль разведывательных отрядов ведомств. Согласно закону, наши подразделения внутренней безопасности имеют такие полномочия", - сказал Цигикал.

Он отметил, что на сегодняшний день рассматривается возможность предоставления службе функции досудебного следствия.

Также Цигикал напомнил, что на границах нашего государства должен заработать институт пограничных участковых.

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"Задача пограничных участковых - работа в поселковых советах и ​​местным населением, проводить профилактическую работу по предупреждению контрабанды и других преступлений на границе", - сказал глава ГНСУ.

Он отметил, что сейчас идет работа по увеличению плотности границы.

"Сейчас мы имеем один пограничное подразделение на 80-100 километров границы. Но иностранный опыт подсказывает, чтобы обеспечить надежную охрану рубежей государства, необходимо иметь следующие подразделения каждые 20 километров. На самой границе должны появиться модульные городка, между которыми будут сведены наблюдательные вышки ", - отметил Петр Цигикал.

Напомним, 3 октября Верховная Рада проголосовала за принятие проекта закона о внесении изменений в Хозяйственный процессуальный кодекс Украины, Гражданский процессуальный кодекс Украины, Кодекс административного судопроизводства Украины и других законодательных актов (реестр. №6232) во втором чтении и в целом.

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