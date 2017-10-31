Пограничники могут получить функции досудебного следствия

"Следует акцентировать внимание на нашей работе по расширению полномочий службы. Совместно со службой безопасности Украины формируется вертикаль разведывательных отрядов ведомств. Согласно закону, наши подразделения внутренней безопасности имеют такие полномочия", - сказал Цигикал.

Он отметил, что на сегодняшний день рассматривается возможность предоставления службе функции досудебного следствия.

Также Цигикал напомнил, что на границах нашего государства должен заработать институт пограничных участковых.

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"Задача пограничных участковых - работа в поселковых советах и ​​местным населением, проводить профилактическую работу по предупреждению контрабанды и других преступлений на границе", - сказал глава ГНСУ.

Он отметил, что сейчас идет работа по увеличению плотности границы.

"Сейчас мы имеем один пограничное подразделение на 80-100 километров границы. Но иностранный опыт подсказывает, чтобы обеспечить надежную охрану рубежей государства, необходимо иметь следующие подразделения каждые 20 километров. На самой границе должны появиться модульные городка, между которыми будут сведены наблюдательные вышки ", - отметил Петр Цигикал.

Напомним, 3 октября Верховная Рада проголосовала за принятие проекта закона о внесении изменений в Хозяйственный процессуальный кодекс Украины, Гражданский процессуальный кодекс Украины, Кодекс административного судопроизводства Украины и других законодательных актов (реестр. №6232) во втором чтении и в целом.