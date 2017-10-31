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Прикордонники можуть отримати функції досудового слідства

Прикордонники можуть отримати функції досудового слідства

Київ • УНН

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КИЇВ. 31 жовтня. УНН. Державна прикордонна служба України може отримати функції досудового слідства. Як повідомляє Департамент комунікації МВС України про це сьогодні на засіданні колегії заявив голова ДПСУ Петро Цигикал, передає УНН.

"Слід акцентувати увагу на нашій роботі щодо розширення повноважень служби. Спільно зі службою безпеки України формується вертикаль розвідувальних загонів відомств. Згідно із законом, наші підрозділи внутрішньої безпеки мають такі повноваження," - сказав Цигикал.

Він наголосив, що на сьогоднішній день розглядається можливість надання службі функції досудового слідства.

Також Цигикал нагадав, що на кордонах нашої держави має запрацювати інститут прикордонних дільничних.

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"Завдання прикордонних дільничних - робота в селищних радах та місцевим населенням, проводити профілактичну роботу по попередженню контрабанди та інших злочинів на кордоні", - сказав голова ДПСУ.

Він зазначив, що наразі триває робота по збільшенню щільності кордону.

"Наразі ми маємо один прикордонний підрозділ на 80-100 кілометрів кордону. Але іноземний досвід підказує, щоб забезпечити надійну охорону рубежів держави, необхідно мати такі підрозділи кожні 20 кілометрів. На самому кордоні мають з’явитися модульні містечка, між якими будуть зведені спостережні вежі", - наголосив Петро Цигикал.

Нагадаємо, 3 жовтня Верховна Рада проголосувала за ухвалення проекту закону про внесення змін до Господарського процесуального кодексу України, Цивільного процесуального кодексу України, Кодексу адміністративного судочинства України та інших законодавчих актів (реєстр. №6232) у другому читанні та в цілому.

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