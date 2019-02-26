Сторонники создали петицию за участие MARUV в Евровидении-2019

Петицию к Европейскому вещательному союзу зарегистрировал David Evoyan.

"MARUV была выбрана представителем Украины на "Евровидение-2019", но вещательная компания попросила, чтобы MARUV подписала контракт, в котором говорилось, что она отменит все свои будущие шоу и выступления в России. MARUV раскрыла некоторые подробности о контракте, и фанаты считают, что это больше похоже на контракт с дьяволом, так как он ограничивает свободу слова и передвижения певицы", - говорится в тексте петиции.

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Добавим, что для того, чтобы петицию рассмотрели она должна набрать 15 тыс. голосов. Смотря на то, с какой скоростью сторонники MARUV голосуют "за", петиция может набрать необходимое количество голосов до конца дня.

Как сообщал УНН, MARUV не будет представлять Украину на Евровидении. Это произошло потому, что переговоры между НСТУ и командой исполнительницы MARUV принесли следующий результат: стороны к согласию не пришли, соглашение подписано не будет. Решение об исполнителе, который будет представлять Украину на Евровидении пока не принято.