Прихильники створили петицію за участь MARUV у Євробаченні-2019

Петицію до Європейської мовної спілки зареєстрував David Evoyan.

"MARUV була обрана представником України на "Євробачення-2019", але мовна компанія попросила, щоб MARUV підписала контракт, в якому говорилося, що вона скасує всі свої майбутні шоу і виступи в Росії. MARUV розкрила деякі подробиці про контракт, і фанати вважають, що це більше схоже на контракт з дияволом, так як він обмежує свободу слова і пересування співачки", – зазначено у тексті петиції.

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Додамо, що для того, аби петиції розглянули вона має набрати 15 тис. голосів. Зважаючи на те, з якою швидкістю прихильники MARUV голосують "за", петиція може набрати необхідну кількість голосів до кінця дня.

Як повідомляв УНН, MARUV не представлятиме Україну на Євробаченні. Це сталося тому, що перемовини між НСТУ та командою виконавиці MARUV принесли наступний результат: сторони згоди не дійшли, угоду підписано не буде. Рішення про виконавця, що представлятиме Україну на Євробаченні поки не прийнято.