Причиной паники и эвакуации ТЦ в Нью-Йорке стал один выстрел
Киев • УНН
КИЕВ. 27 ноября. УНН. Причиной эвакуации торгового центра в штате Нью-Йорк стал одиночный выстрел в пол. Об этом сообщает NBC New York со ссылкой на полицию, передает УНН.
Первые сообщения о стрельбе в округе Оранж поступило около 15:15 по местному времени. На место были направлены отряды SWAT и сотрудники ФБР. Сообщалось о панике среди посетителей и двух пострадавших в результате инцидента.
Однако в настоящий момент полиция склоняется к тому, что в торговом центре раздался только один выстрел.
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"На данный момент вы считаем, что человек в темной кофте с капюшоном и в серых штанах выпустил одну пулю из оружия в пол на втором этаже торгового центра", - сказал шеф местной полиции Роберт Хертмен.
Полиция продолжает разыскивать мужа. Правоохранители не исключают, что выстрел был произведен случайно.
Двое пострадавших, как предполагается, получили ранения от осколков.
Как сообщал ранее УНН, полиция подтвердила, что во время стрельбы в округе Оранж , штат Нью-Йорк, пострадали два человека.