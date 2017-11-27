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Причиною паніки і евакуації ТЦ в Нью-Йорку став один постріл

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 листопада. УНН. Причиною евакуації торгового центру в штаті Нью-Йорк став одиночний постріл в підлогу. Про це повідомляє NBC New York з посиланням на поліцію, передає УНН.

Перші повідомлення про стрілянину в окрузі Оранж надійшли близько 15:15 за місцевим часом. На місце були направлені загони SWAT і співробітники ФБР. Повідомлялося про паніку серед відвідувачів і двох постраждалих в результаті інциденту.

Однак у даний момент поліція схиляється до того, що в торговому центрі пролунав тільки один постріл.

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"На цей момент ви вважаємо, що чоловік у темній кофтині з капюшоном і в сірих штанях випустив одну кулю зі зброї в підлогу на другому поверсі торгового центру", - сказав шеф місцевої поліції Роберт Хертмен.

Поліція продовжує розшукувати чоловіка. Правоохоронці не виключають, що постріл був зроблений випадково.

Двоє постраждалих, як передбачається, отримали поранення від осколків.

Як повідомляв раніше УНН, поліція підтвердила, що під час стрілянини в окрузі Оранж, штат Нью-Йорк, постраждали двоє людей.

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