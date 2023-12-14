Причин для ослабления гривны до конца января нет - эксперт
Киев • УНН
Олег Пендзин из Экономического дискуссионного клуба считает, что нет причин для ослабления гривны относительно доллара до конца января
Оснований для падения курса гривны к доллару до конца января нет. В целом все зависит от макрофинансовой помощи, которую предоставляют Украине. Такое мнение высказал журналисту УНН исполнительный директор "Экономического дискуссионного клуба" Олег Пендзин.
Проблема принципиально заключается в том, что у нас все зависит от макрофинансовой помощи, которую нам предоставляют. Она будет - будет стабильный курс гривны к доллару, ее не будет - Нацбанк будет вынужден печатать гривну, чтобы покрыть социальные обязательства, и курс покатится. Пока что, на сегодняшний момент и, я думаю, даже до конца января, оснований для того, чтобы курс падал, нет
Кроме того, он прокомментировал то, что официальный курс впервые в 2023 году превысил 37 гривен за доллар.
Пендзин напомнил, что Нацбанк на сегодня не устанавливает фиксированного курса.
"Сегодня курс ограниченно-плавающий. То есть НБУ делает интервенции на рынке, и таким образом формируется курс. Национальный банк Украины еще летом отошел от фиксированного курса. Нацбанк осуществляет интервенции в зависимости от своей стратегии", - отметил Пендзин.
Он отметил, что это было требование Международного валютного фонда, чтобы отойти от фиксированного курса.
"Да, курс превысил 37 грн за доллар, но вчера был в наличном обменнике и курс 37,4. Не 40, не 39. В то же время чуть больше 37 безналичный. То есть по сути дела мы вернулись к соотношению налично-безналичного курса, который был у нас до начала полномасштабной войны. Это хорошо", - пояснил Пендзин.
Напомним
Украина получила на свои счета около 900 млн долл. от МВФ после второго пересмотра программы сотрудничества.
Причин для ослабления гривны до конца января нет - эксперт
Олег Пендзин из Экономического дискуссионного клуба считает, что нет причин для ослабления гривны относительно доллара до конца января.
Кулеба расказал, что нужно Украине для заметного прогресса на передовой
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба утверждает, что существенная военная помощь и развитие промышленного потенциала необходимы Украине для того, чтобы добиться значительных успехов в борьбе с российскими войсками и сорвать планы путина по затяжной войне.
Партизаны заявили, что проникли в воинскую часть росгвардии в москве
Партизаны АТЕШ проникли на территорию воинской части росгвардии в Москве и передали всю собранную информацию украинским войскам. Они подчеркнули неспособность врага предотвратить подобные прорывы даже в собственной столице.
россияне обстреляли одну из теплоэлектростанций на востоке, две ТЭЦ прекратили выдачу электроэнергии - Укрэнерго
Российские обстрелы повредили одну восточную теплоэлектростанцию, а две ТЭЦ прекратили выдачу электроэнергии. "Укрэнерго" ремонтирует три энергоблока и призывает к ограниченному использованию, не вводя веерных отключений.
Пашинян допустил подписание мира с Азербайджаном в ближайшем будущем
Премьер-министр Армении Никол Пашинян считает подписание мирного соглашения с Азербайджаном реалистичным при условии соблюдения существующих договоренностей после недавнего обмена пленными между двумя странами.
Туск назвал приоритетом поддержку Украины и высказался о возможном влиянии на Орбана перед саммитом ЕС
Премьер-министр Польши Дональд Туск, который вернулся в Брюссель на саммит ЕС, назвал приоритетом европейское единство и поддержку Украины.
"Просим участников дорожного движения быть максимально внимательными": в КГГА предупредили о сложных погодных условиях в столице
КГГА предупреждает о мокром снеге, гололеде и налипании мокрого снега в Киеве, призывая участников дорожного движения быть осторожными; для расчистки дорог задействовано около 400 единиц спецтехники и 4 000 работников.
Шуфрича суд оставил под стражей до 9 февраля
Печерский районный суд Киева продлил содержание под стражей народного депутата Нестора Шуфрича еще на два месяца по обвинению в государственной измене, его адвокат готовит апелляцию.
Правительство назначило заместителей министра по делам ветеранов и председателя Госказначейства
Кабинет Министров Украины назначил Татьяну Токарчук и Оксану Сивак заместителями министра по делам ветеранов, а Александра Товстенко - заместителем председателя Государственной казначейской службы по вопросам цифрового развития.
Накануне "прямой линии" путина хакеры атаковали сайт кремля
Хакеры атаковали официальный сайт Кремля накануне "прямой линии" путина, что повлекло значительные проблемы с доступом, особенно с персональных компьютеров.