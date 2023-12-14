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Причин для ослабления гривны до конца января нет - эксперт

Киев  •  УНН

14 декабрь 2023, 10:26  •  21724 просмотра

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Олег Пендзин из Экономического дискуссионного клуба считает, что нет причин для ослабления гривны относительно доллара до конца января

Оснований для падения курса гривны к доллару до конца января нет. В целом все зависит от макрофинансовой помощи, которую предоставляют Украине. Такое мнение высказал журналисту УНН исполнительный директор "Экономического дискуссионного клуба" Олег Пендзин.

Проблема принципиально заключается в том, что у нас все зависит от макрофинансовой помощи, которую нам предоставляют. Она будет - будет стабильный курс гривны к доллару, ее не будет - Нацбанк будет вынужден печатать гривну, чтобы покрыть социальные обязательства, и курс покатится. Пока что, на сегодняшний момент и, я думаю, даже до конца января, оснований для того, чтобы курс падал, нет

- сказал Пендзин.

Кроме того, он прокомментировал то, что официальный курс впервые в 2023 году превысил 37 гривен за доллар.

Пендзин напомнил, что Нацбанк на сегодня не устанавливает фиксированного курса.

"Сегодня курс ограниченно-плавающий. То есть НБУ делает интервенции на рынке, и таким образом формируется курс. Национальный банк Украины еще летом отошел от фиксированного курса. Нацбанк осуществляет интервенции в зависимости от своей стратегии", - отметил Пендзин.

Он отметил, что это было требование Международного валютного фонда, чтобы отойти от фиксированного курса.

"Да, курс превысил 37 грн за доллар, но вчера был в наличном обменнике и курс 37,4. Не 40, не 39. В то же время чуть больше 37 безналичный. То есть по сути дела мы вернулись к соотношению налично-безналичного курса, который был у нас до начала полномасштабной войны. Это хорошо", - пояснил Пендзин.

Напомним

Украина получила на свои счета около 900 млн долл. от МВФ после второго пересмотра программы сотрудничества.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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Expert: There are no reasons for hryvnia depreciation by the end of January
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