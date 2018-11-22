Уборка в доме обогатила американцев почти на 2 млн долл.
Киев • УНН
КИЕВ. 22 ноября. УНН. Семейная пара из Луизианы (США) выиграла 1,8 млн долл. в лотерею, передает УНН со ссылкой на ABCnews.
Имя победителей - Гарольд и Тина Эхренберг. Готовясь к приезду родственников, супруги затеяли генеральную уборку дома. Приводя в порядок свое жилище, Гарольд и Тина нашли в шкафу стопку старых лотерейных билетов.
"Мы решили проверить билеты, прежде чем выбрасывать их. Один из них принес нам выигрыш в 1,8 млн долл. Мы очень вовремя затеяли уборку, поскольку до истечения строка действия лотерейного билета оставалось всего 2 недели", - вспоминает американец.
Победители решили получить единоразовую выплату денежного приза. После уплаты налогов им достанется почти 1,3 млн долл. Победители пока что планируют воздержаться от крупных трат и придержать свой выигрыш до той поры, когда настанет время выходить на пенсию. Сейчас же они размышляют над тем, чтобы положить деньги на депозит.
Напомним, киевлянин Юрий Редько с первой попытки выиграл в лотерею “Лото-Забава” 1 млн грн.