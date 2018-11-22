Уборка в доме обогатила американцев почти на 2 млн долл.

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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 101070 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 107015 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 142768 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 139482 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 133845 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 127125 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 166916 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 118001 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141580 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145376 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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Уборка в доме обогатила американцев почти на 2 млн долл.

Уборка в доме обогатила американцев почти на 2 млн долл.

Киев  •  УНН

 • 8777 просмотра

КИЕВ. 22 ноября. УНН. Семейная пара из Луизианы (США) выиграла 1,8 млн долл. в лотерею, передает УНН со ссылкой на ABCnews.

Имя победителей - Гарольд и Тина Эхренберг. Готовясь к приезду родственников, супруги затеяли генеральную уборку дома. Приводя в порядок свое жилище, Гарольд и Тина нашли в шкафу стопку старых лотерейных билетов.

"Мы решили проверить билеты, прежде чем выбрасывать их. Один из них принес нам выигрыш в 1,8 млн долл. Мы очень вовремя затеяли уборку, поскольку до истечения строка действия лотерейного билета оставалось всего 2 недели", - вспоминает американец.

Победители решили получить единоразовую выплату денежного приза. После уплаты налогов им достанется почти 1,3 млн долл. Победители пока что планируют воздержаться от крупных трат и придержать свой выигрыш до той поры, когда настанет время выходить на пенсию. Сейчас же они размышляют над тем, чтобы положить деньги на депозит.

Напомним, киевлянин Юрий Редько с первой попытки выиграл в лотерею “Лото-Забава” 1 млн грн.

Украинские Национальные Новости

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