Прибирання в будинку збагатило американців майже на 2 млн доларів
Київ • УНН
КИЇВ. 22 листопада. УНН. Сімейна пара з Луїзіани (США) виграла 1,8 млн дол. у лотерею, передає УНН з посиланням на ABCnews.
Ім'я переможців - Гарольд і Тіна Ехренберг. Готуючись до приїзду родичів, подружжя затіяло генеральне прибирання будинку. Наводячи лад у помешканні, Гарольд і Тіна знайшли в шафі купу старих лотерейних квитків.
"Ми вирішили перевірити квитки, перш ніж викидати їх. Один з них приніс нам виграш в 1,8 млн дол. Ми дуже вчасно затіяли прибирання, оскільки до закінчення строку дії лотерейного квитка залишалося всього 2 тижні", - згадує американець.
Переможці вирішили отримати одноразову виплату грошового призу. Після сплати податків їм дістанеться майже 1,3 млн дол. Переможці поки що планують утриматися від великих витрат і притримати свій виграш до того часу, коли настане час виходити на пенсію. Зараз же вони розмірковують над тим, щоб покласти гроші на депозит.
Нагадаємо, киянин Юрій Редько з першої спроби виграв в лотерею "Лото-Забава" 1 млн грн.