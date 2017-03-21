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США подтвердили возобновление обмена разведданными с Украиной

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11 марта, 13:14 • 106898 просмотра

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Сторонники древних культур во всем мире отметили равноденствие

Киев • УНН

 • 14982 просмотра

КИЕВ. 21 марта. УНН. Сторонники древних культур во всем мире отметили весеннее равноденствие, передает УНН со ссылкой на ВВС.

Так, в Лондоне весеннее равноденствие, которое пришлось на 20 марта, праздновал Орден друидов. Местом действия стал лондонский Тауэр Хилл. Орден ежегодно, уже более века, отмечает весеннее и осеннее равноденствие, а также летнее и зимнее солнцестояние.

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В свою очередь, иракские курды в этот день отпраздновали начало нового года - Навруз. Праздник провели в городе Акра, в 500 км к северу от Багдада.

Кроме того, жители мексиканского штата Юкатан пришли на руины майянского города Цибильчальтун, чтобы поприветствовать лучи первого по-настоящему весеннего солнца. Солнце, которому поклонялись майя, осветило древний Храм семи кукол. Здание построено так, что во время равноденствия солнце восходит между колоннами монумента.

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