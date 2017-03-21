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Прибічники стародавніх культур в усьому світі відзначили рівнодення

Прибічники стародавніх культур в усьому світі відзначили рівнодення

Київ • УНН

 • 14986 перегляди

КИЇВ. 21 березня. УНН. Прибічники стародавніх культур в усьому світі відзначили весняне рівнодення, передає УНН з посиланням на ВВС.

Так, у Лондоні весняне рівнодення, яке припало на 20 березня, святкував Орден друїдів. Місцем дійства став лондонський Тауер-гілл. Орден щороку, вже понад століття, відзначає весняне й осіннє рівнодення, а також літнє і зимове сонцестояння.

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Натомість, іракські курди цього дня відсвяткували початок нового року – Навруз. Свято провели в місті Акра, за 500 км на північ від Багдада.

Крім того, жителі мексиканського штату Юкатан прийшли на руїни майянського міста Цібільчальтун, щоб привітати промені першого по-справжньому весняного сонця. Сонце, якому поклонялися майя, освітило древній Храм семи ляльок. Будівля побудована так, що під час рівнодення сонце сходить між колонами монумента.

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