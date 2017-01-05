При попытке устроить теракт ликвидировано трех смертниц в Нигерии
Киев • УНН
КИЕВ. 5 января. УНН. В Нигерии силовики ликвидировали трех смертниц, которые планировали совершить теракт на одном из рынков на северо-западе страны, передает УНН со ссылкой на Associated Press.
По мнению властей, теракт планировала осуществить террористическая группировка "Боко Харам".
Отмечается, что смертниц ликвидировали недалеко от города Мадагали. Силовикам удалось выстрелом попасть в взрывчатку, которая разорвалась, в результате чего погибли две террористки. Третью смертницы убили при попытке к бегству.
Справка: "Боко Харам" - радикальная группировка, действующая в Нигерии, Нигере, Чаде и Камеруне. Группировка пропагандирует запрет мусульманам участвовать в любой политической или социальной деятельности, связанной с западным обществом. Боевики добиваются свержения нигерийского правительства и установления исламского государства. Лидер "Боко Харам" ранее присягнул на верность группировке "Исламское государство".
Как сообщал УНН, нигерийская армия вытеснила "Боко Харам" с одного из последних оплотов.