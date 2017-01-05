При спробі влаштувати теракт ліквідовано трьох смертниць у Нігерії

На думку влади, теракт планувала здійснити терористичне угрупування “Боко Харам”.

Відзначається, що смертниць ліквідували недалеко від міста Мадагалі. Силовикам вдалося пострілом потрапити у вибухівку, яка розірвалася, в результаті чого загинули дві терористки. Третю смертницю вбили при спробі втечі.

Довідка УНН: “Боко Харам” — радикальне угрупування, що діє в Нігерії, Нігері, Чаді та Камеруні. Угруповання пропагує заборону мусульманам брати участь у будь-якій політичній або соціальній діяльності, пов’язаній із західним суспільством. Бойовики домагаються повалення нігерійського уряду і встановлення ісламської держави. Лідер “Боко Харам” раніше присягнув на вірність угрупованню “Ісламська держава”.

Як повідомляв УНН, нігерійська армія витіснила “Боко Харам” з одного з останніх оплотів.