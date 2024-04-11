При поддержке Германии украинские ветераны и их семьи могут получить до 400 тыс грн на открытие бизнеса

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксперт о стоимости восстановления Трипольской ТЭС: это десятки миллиардов гривен
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Эксперт о стоимости восстановления Трипольской ТЭС: это десятки миллиардов гривен

Закон о мобилизации принят: основные положения и когда начнут действовать новые правила
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Закон о мобилизации принят: основные положения и когда начнут действовать новые правила

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КГГА о демонтаже Арки дружбы народов: не является самым насущным вопросом сегодня
  •  142384 просмотра

КГГА о демонтаже Арки дружбы народов: не является самым насущным вопросом сегодня

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В Комитете нацбезопасности объяснили, когда будет поручение о разработке законопроекта по демобилизации
10 апреля 2024, 13:01  •  137125 просмотра

В Комитете нацбезопасности объяснили, когда будет поручение о разработке законопроекта по демобилизации

Эксклюзив
Кабмин игнорирует поручение СНБО об аудите блокировки налоговых накладных, которое Гетманцев пытается легализовать законопроектом "о клубе белого бизнеса" - нардеп
10 апреля 2024, 09:04  •  133060 просмотра

Кабмин игнорирует поручение СНБО об аудите блокировки налоговых накладных, которое Гетманцев пытается легализовать законопроектом "о клубе белого бизнеса" - нардеп

Эксклюзив
Блокада на границе с Польшей: польские фермеры до сих пор блокируют три пункта пропуска, в очередях около 450 грузовиков
10 апреля 2024, 06:55  •  116969 просмотра

Блокада на границе с Польшей: польские фермеры до сих пор блокируют три пункта пропуска, в очередях около 450 грузовиков

Эксклюзив
Согласование в ЕС новых условий либерализации торговли с Украиной: в УКАБ назвали потенциальные потери для экономики
10 апреля 2024, 06:41  •  98773 просмотра

Согласование в ЕС новых условий либерализации торговли с Украиной: в УКАБ назвали потенциальные потери для экономики

Эксклюзив
Демобилизацию планируют исключить из законопроекта о мобилизации - источники
9 апреля 2024, 18:15  •  115882 просмотра

Демобилизацию планируют исключить из законопроекта о мобилизации - источники

Эксклюзив
Возраст до 40 лет: в НСЗУ рассказали, могут ли пересмотреть возрастные ограничения для женщин на участие в программе лечения бесплодия за госсредства
9 апреля 2024, 15:37  •  115603 просмотра

Возраст до 40 лет: в НСЗУ рассказали, могут ли пересмотреть возрастные ограничения для женщин на участие в программе лечения бесплодия за госсредства

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Окончательного решения уволить Костина с должности Генпрокурора нет - источник
9 апреля 2024, 15:10  •  114527 просмотра

Окончательного решения уволить Костина с должности Генпрокурора нет - источник

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9 апреля 2024, 13:31  •  199397 просмотра
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5 апреля 2024, 10:51  •  417267 просмотра

При поддержке Германии украинские ветераны и их семьи могут получить до 400 тыс грн на открытие бизнеса

Украинские ветераны войны и их семьи могут получить гранты до 400 000 гривен на открытие малого бизнеса. В правительстве сообщили об основных требованиях и о том, как зарегистрироваться.

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При поддержке Германии украинские ветераны и их семьи могут получить до 400 тыс грн на открытие бизнеса

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Россияне обстреляли гражданскую инфраструктуру в Купянске Харьковской области, вызвав пожары и повреждения жилых домов.

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е-Предприниматель, налоговые услуги, сервисы для юрлиц: в Минцифры рассказали, как внедряют Государственную антикоррупционную программу

Министерство цифровой трансформации реализует 6 проектов в рамках Государственной антикоррупционной программы, среди которых "Электронный предприниматель", налоговые сервисы, обмен данными между государственными реестрами, единая информационная учетная система, инструмент для государственных закупок в информатизации и сервис для юридических лиц в Дії.

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Украина в этом году получит военную помощь от Латвии на примерно 112 миллионов евро - Зеленский

В этом году Латвия предоставит Украине около 112 миллионов евро военной помощи. Страна также будет помогать с восстановлением Украины и защитой критической инфраструктуры Украины

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Украина в этом году получит военную помощь от Латвии на примерно 112 миллионов евро - Зеленский

На Киевщине будут судить финансиста воинской части, который перечислил жене 20 миллионов гривен

Военный чиновник в Киевской области перечислил 20 миллионов гривен на счет своей жены под видом дополнительного вознаграждения, за что ему грозит до 10 лет заключения за злоупотребление служебным положением.

Война •   •  6763 просмотра
На Киевщине будут судить финансиста воинской части, который перечислил жене 20 миллионов гривен

В Польше отменили обязательные домашние задания для учеников младшей и средней школы

В польских школах ученики 1-3 классов освобождены от домашних заданий, за исключением упражнений для развития мелкой моторики, а для 4-8 классов домашние задания больше не являются обязательными и не оцениваются.

Новости Мира •   •  7841 просмотра
В Польше отменили обязательные домашние задания для учеников младшей и средней школы

Отключений света из-за разрушения Трипольской ТЭС не планируется - Укрэнерго

Отключение электроэнергии не планируется, несмотря на разрушение Трипольской ТЭС в результате российской атаки, поскольку сейчас в украинской энергосистеме наблюдается избыток электроэнергии, хотя граждан призывают к экономному потреблению в вечерние часы пиковой нагрузки.

Общество •   •  10320 просмотра
Отключений света из-за разрушения Трипольской ТЭС не планируется - Укрэнерго

Законопроект о мобилизации: за неявку в ТЦК будут лишать права управления автомобилями

Законопроект о мобилизации предусматривает лишение военнообязанных, которые не явились по требованию в ТЦК права управления автомобилями. Впрочем для этого ТЦК должен будет доказать в суде невозможность его доставки в территориальный центр полицией.

Общество •   •  8986 просмотра
Законопроект о мобилизации: за неявку в ТЦК будут лишать права управления автомобилями

На оккупированной Донетчине назревает экологическая катастрофа - Центр нацсопротивления

Несанкционированные свалки и строительные отходы заполонили временно оккупированную Донецкую область, создавая антисанитарию с горами мусора и крысиными навалами из-за острого дефицита работников, которые вывозят мусор.

Общество •   •  10505 просмотра
На оккупированной Донетчине назревает экологическая катастрофа - Центр нацсопротивления

Европарламент отказывается "выпускать" бюджет Совета ЕС до принятия решения о Patriot для Украины - евродепутат

Европарламент отказывается "выпускать" бюджет Совета ЕС, пока не будет принято решение о предоставлении Украине дополнительных комплексов противоракетной обороны Patriot.

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Европарламент отказывается "выпускать" бюджет Совета ЕС до принятия решения о Patriot для Украины - евродепутат