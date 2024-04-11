При поддержке Германии украинские ветераны и их семьи могут получить до 400 тыс грн на открытие бизнеса

Новый конкурс в рамках проекта реинтеграции ветеранов и ветеранок войны, при поддержке министерства иностранных дел ФРГ, позволяет получить грант в размере до 400 тысяч гривен на открытие малого бизнеса. Об этом передает УНН со ссылкой на пресс-службу Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

Ветераны смогут получить бизнес-гранты в размере до 400 тысяч гривен на открытие малого бизнеса - говорится в сообщении.

Детали

Конкурс проводится в рамках проекта "Реинтеграция ветеранов и ветеранок войны через создание образовательных возможностей", согласно инициативе немецкой неправительственной организации "Немецкое объединение народных университетов" (DVV International), а также при финансовой поддержке Федерального министерства иностранных дел Германии.

В правительстве Украины сообщили, кто имеет возможность принять участие в конкурсе. Речь идет о следующих категориях граждан Украины:

- участники боевых действий;

- лица с инвалидностью вследствие войны;

- члены семей ветеранов/ветеранок войны. Под членами семьи подразумеваются жена, муж или ребенок указанных выше категорий.

Заполнить онлайн-форму для участия можно по ссылке.

Важно: обязательным условием конкурса является проживание и планирование ведения бизнеса в таких регионах: Винница, Запорожье, Львов, Николаев, Никополь, Полтава и Сумы.

Напомним,

Почти 15 000 украинских предпринимателей получили 3,5 млрд грн грантовой поддержки от государства через программу "Собственный бизнес" для открытия или расширения своего бизнеса, создавая, как ожидается, более 30 000 новых рабочих мест по всей стране.

Кабинет Министров одобрил использование государственных средств на бесплатное зубопротезирование ветеранов и участников боевых действий через медицинские учреждения, которые являются партнерами Службы здравоохранения Украины.