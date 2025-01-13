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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Актуальное
Президенту Южной Кореи, которому объявлен импичмент, повысили зарплату

Президенту Южной Кореи, которому объявлен импичмент, повысили зарплату

Киев  •  УНН

 • 9622 просмотра

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Юн Сок Йоль, отстраненный от должности президент Южной Кореи, получит 3% прибавку к зарплате несмотря на импичмент. Его годовая зарплата вырастет до 262,6 млн вон, что вызвало критику среди населения.

Отстраненный от должности президент Южной Кореи Юн Сок Ёль получит ежегодную прибавку к зарплате, несмотря на импичмент за кратковременное введение в стране военного положения, заявило правительство страны, пишет УНН со ссылкой на BBC.

Детали

Зарплата Юна увеличится на 3% до 262,6 млн вон (179 000 долларов США), что соответствует стандарту для государственных служащих.

После импичмента в декабре Юн сопротивлялся попыткам расследовать и арестовать его по обвинению в восстании и злоупотреблении властью, что привело к более глубокому политическому кризису в стране.

Несмотря на отстранение от обязанностей, Юн остается на своем посту, пока конституционный суд Южной Кореи не поддержит его импичмент.

Юн сослался на угрозы со стороны "антигосударственных сил" и Северной Кореи, чтобы оправдать свое объявление военного положения. Однако вскоре стало понятно, что его действия были вызваны не внешними угрозами, а собственными внутренними политическими проблемами.

Новости о повышении зарплаты Юна вызвали критику среди южнокорейцев, некоторые из которых говорят, что не могут поверить, что ему все еще платят - не говоря уже о прибавке, - пока он отстранен.

Некоторые в социальных сетях отметили, что повышение зарплаты Юна на 3% почти вдвое превышает повышение минимальной заработной платы в стране.

"Минимальная заработная плата увеличилась на 1,7%, а [Юн получает] 3% за что?" - говорится в посте на X, который получил тысячи лайков.

Хан Док Су, который стал и.о. президента после импичмента Юна, но с тех пор сам был подвергнут импичменту парламентом, также получит увеличение своей годовой зарплаты на 3% до 204 миллионов вон (138 000 долларов США).

Для сравнения президент США получает 400 000 долларов США, а зарплата премьер-министра Великобритании составляет около 209 000 долларов США.

Ранее в этом месяце служба безопасности Юна не дала следователям добраться до него в президентской резиденции. Из-за тупиковой ситуации первоначальный ордер на арест закончился в полночь 7 января, но местный суд продлил его.

Президент Южной Кореи пропустит заседание по своему импичменту12.01.25, 06:06 • 28306 просмотров

Следователи готовятся к новой попытке арестовать Юна и запросили помощь у полиции.

В понедельник власти заявили, что любая попытка арестовать Юна позволит избежать "любых жертв или кровопролития". Они также предупредили, что сотрудники службы безопасности и законодатели могут быть арестованы, если они помешают аресту.

Адвокаты Юна заявили, что назначение сотрудников полиции и следователей для ареста президента было "предательством общественности". Они заявили, что ордер на арест был "незаконным". Они также требовали, чтобы члены группы ареста не надевали маску, чтобы "не допустить проникновения мятежников на государственный секретный объект и выдачи себя за полицейских".

В столице Сеуле тысячи людей присоединились к масштабным протестам как в поддержку, так и против Юна.

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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