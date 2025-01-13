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Президенту Південної Кореї, якому оголошено імпічмент, підвищили зарплату

Київ • УНН

 • 22417 перегляди

Юн Сок Йоль, відсторонений від посади президент Південної Кореї, отримає 3% надбавку до зарплати попри імпічмент. Його річна зарплата зросте до 262,6 млн вон, що викликало критику серед населення.

Відсторонений від посади президент Південної Кореї Юн Сок Йоль отримає щорічну надбавку до зарплати, попри імпічмент за короткочасне введення в країні воєнного стану, заявив уряд країни, пише УНН з посиланням на BBC.

Деталі

Зарплата Юна збільшиться на 3% до 262,6 млн вон (179 000 доларів США), що відповідає стандарту для державних службовців.

Після імпічменту в грудні Юн чинив опір спробам розслідувати та заарештувати його за обвинувачення в повстанні та зловживанні владою, що призвело до глибшої політичної кризи в країні.

Попри відсторонення від обов'язків, Юн залишається на своїй посаді, поки конституційний суд Південної Кореї не підтримає його імпічмент.

Юн послався на погрози з боку "антидержавних сил" та Північної Кореї, щоб виправдати своє оголошення воєнного стану. Однак невдовзі стало зрозуміло, що його дії були викликані не зовнішніми загрозами, а власними внутрішніми політичними проблемами.

Новини про підвищення зарплати Юна викликали критику серед південнокорейців, деякі з яких кажуть, що не можуть повірити, що йому все ще платять - не кажучи вже про надбавку, - поки він усунений.

Дехто у соціальних мережах зазначив, що підвищення зарплати Юна на 3% майже вдвічі перевищує підвищення мінімальної заробітної плати у країні.

"Мінімальна заробітна плата збільшилася на 1,7%, а [Юн отримує] 3% за що?" - ідеться у пості на X, який отримав тисячі лайків.

Хан Док Су, який став в.о. президента після імпічменту Юна, але відтоді сам був підданий імпічменту парламентом, також отримає збільшення своєї річної зарплати на 3% до 204 мільйонів вон (138 000 доларів США).

Для порівняння президент США отримує 400 000 доларів США, а зарплата прем'єр-міністра Великої Британії становить близько 209 000 доларів США.

Раніше цього місяця служба безпеки Юна не дала слідчим дістатися до нього у президентській резиденції. Через тупикову ситуацію початковий ордер на арешт закінчився опівночі 7 січня, але місцевий суд продовжив його.

Президент Південної Кореї пропустить засідання щодо свого імпічменту12.01.25, 06:06 • 29683 перегляди

Слідчі готуються до нової спроби заарештувати Юна та запросили допомогу у поліції.

У понеділок влада заявила, що будь-яка спроба заарештувати Юна дозволить уникнути "будь-яких жертв або кровопролиття". Вони також попередили, що співробітники служби безпеки та законодавці можуть бути заарештовані, якщо вони перешкодять арешту.

Адвокати Юна заявили, що призначення співробітників поліції та слідчих для арешту президента було "зрадою громадськості". Вони заявили, що ордер на арешт був "незаконним". Вони також вимагали, щоб члени групи арешту не вдягали маску, щоб "не допустити проникнення бунтівників на державний секретний об'єкт та видачі себе за поліцейських".

У столиці Сеулі тисячі людей приєдналися до масштабних протестів як на підтримку, так і проти Юна.

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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