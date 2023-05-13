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Президентские выборы в Турции: победа какого из кандидатов лучше для Украины, готов ли Эрдоган к проигрышу

Киев • УНН

 • 3127746 просмотра

КИЕВ. 13 мая. УНН. Завтра, 14 мая, в Турции состоится первый тур президентских выборов. Согласно соцопросам, действующий президент Реджеп Эрдоган уступает кандидату от оппозиции Кемалю Кылычдароглу. Но кто бы ни победил, политика Турции по отношению к Украине существенно не изменится, считает экс-глава МИД Украины Павел Климкин, пишет УНН.

Результаты последнего соцопроса показывают, что в первом туре побеждает кандидат от оппозиции, лидер Республиканской народной партии Кемаль Кылычдароглу, который набирает 49,3% голосов избирателей. Действующего президента Реджепа Эрдогана готовы поддержать 43,7% избирателей.

Учитывая статистическую погрешность, можно предположить, что для определения победителя понадобится второй тур, который запланирован на 28 мая.

Отметим, что в 2014 и 2018 годах Эрдоган выигрывал выборы уже в первом туре хоть и с минимальным преимуществом – 51,5% и 53% соответственно.

Победа Кылычдароглу лучше для Украины?

Кто бы из кандидатов не победил, отношения Украины и Турции в ближайшей перспективе не претерпят существенных изменений. Но выигрыш Кылычдароглу приведет к тому, что ослабнет связь между Турцией и россией. Такое мнение в эксклюзивном комментарии УНН высказал бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

Цитата

«Исчезнет личная связь между Эрдоганом и путиным, поскольку путин понимает Эрдогана, понимает его слабые и сильные стороны. И тогда отношения между Турцией и россией станут менее персональными. Я считаю, что это будет иметь положительное влияние на отношение Турции к Украине, Западу, в частности, к ЕС», - отметил Климкин.

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Будет ли у Эрдогана шанс на реванш?

По мнению Климкина, в случае победы оппозиции Турция со временем из президентской республики может превратиться в парламентско-президентскую.

Одновременно с президентскими в Турции проходят и парламентские выборы, на которых для оппозиции тоже важно одержать победу.

Ведь, если Кылычдароглу выиграет выборы, а политические силы, благосклонные к Эрдогану, получат большинство в парламенте, то именно они теоретически могут инициировать процесс изменений в законодательство по ослаблению полномочий президента Турции.

Интересно

Турция была парламентской республикой, в которой президент избирался парламентом.

Эрдоган был премьер-министром Турции с 2003 по 2014 год.

В 2014 году состоялись первые общенациональные выборы президента Турции.

В 2017 году был проведён референдум, по результатам которого Турция стала президентской республикой, должность премьер-министра была упразднена.

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