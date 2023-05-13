Президентські вибори у Туреччині: перемога якого з кандидатів на краще для України, чи готовий Ердоган до програшу

Результати останнього соцопитування показують, що у першому турі перемагає кандидат від опозиції, лідер Республіканської народної партії Кемаль Киличдароглу, який набирає 49,3% голосів виборців. Чинного президента Реджепа Ердогана готові підтримати 43,7% виборців.

Зважаючи на статистичну похибку, можна припустити, що для визначення переможця знадобиться другий тур, який запланований на 28 травня.

Зауважимо, що у 2014 та 2018 роках Ердоган вигравав вибори вже у першому турі хоч і з мінімальною перевагою – 51,5% та 53% відповідно.

Перемога Киличдароглу краще для України?

Хто б з кандидатів не переміг, відносини України та Туреччини у найближчий перспективі не зазнають суттєвих змін. Але виграш Киличдароглу призведе до того, що послабиться зв’язок між Туреччиною та рф. Таку думку в ексклюзивному коментарі УНН висловив колишній міністр закордонних справ України Павло Клімкін.

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«Зникне особистий зв'язок між Ердоганом та путіним, оскільки путін розуміє Ердогана, розуміє його слабкі та сильні сторони. І тоді відносини між Туреччиною та росією стануть менше персональними. Я вважаю, що це буде мати позитивний вплив на ставлення Туреччини до України, Заходу, зокрема, до ЄС», - зазначив Клімкін.

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Чи буде в Ердогана шанс на реванш?

На думку Клімкіна, у разі перемоги опозиції Туреччина з часом із президентської республіки може перетворитися на парламентсько-президентську.

Одночасно з президентськими у Туреччині відбуваються і парламентські вибори, на яких для опозиції теж важливо здобути перемогу.

Адже, якщо Киличдароглу виграє вибори, а політичні сили прихильні до Ердогана здобудуть більшість у парламенті, то саме вони теоретично можуть ініціювати процес змін до законодавства щодо послаблення повноважень президента Туреччини.

Цікаво

Туреччина була парламентською республікою, у якій президент обирався парламентом.

Ердоган був прем’єр-міністром Туреччини з 2003 по 2014 рік.

У 2014 році відбулися перші загальнонаціональні вибори президента Туреччини.

У 2017 році був проведений референдум, за результатами якого Туреччина стала президентською республікою, посада прем’єр-міністра була скасована.