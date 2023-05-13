Президентські вибори у Туреччині: перемога якого з кандидатів на краще для України, чи готовий Ердоган до програшу

ukru
Ексклюзив
08:30 • 30289 перегляди

Бронювання з 1 квітня: що потрібно знати підприємствам та військовозобов’язаним

Ексклюзив
07:03 • 45209 перегляди

У МОЗ забули, які ліки внесли до ТОП-100 і не змогли пояснити, чому до переліку увійшов клофелін

Ексклюзив
05:38 • 63494 перегляди

Енергії тижня після затемнення: аналіз, пауза та переосмислення

29 березня, 17:57 • 291658 перегляди

Україна хоче внести зміни до нової угоди з США. ЗМІ розкрили деталі

29 березня, 17:57 • 391545 перегляди

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

29 березня, 16:38 • 316816 перегляди

Зʼясовуємо, хто ця особа: у МЗС відреагували на інформацію, що нападник в Амстердамі виявився українцем

29 березня, 10:47 • 348562 перегляди

МВФ оновив меморандум з Україною: є нові структурні маяки

Ексклюзив
29 березня, 07:30 • 309186 перегляди

Що потрібно зробити в саду та на городі у квітні: корисні поради від експерта

28 березня, 18:00 • 223918 перегляди

Україна отримала новий варіант угоди про корисні копалини від США - Зеленський

28 березня, 17:13 • 207207 перегляди

Україна у вузькому колі проведе зустріч щодо контингенту: Зеленський розповів, кого і коли очікує

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+10°
1 м/с
97 %
746 мм
Мінлива хмарність, протягом наступних 2 годин опадів не очікується
Популярнi новини
Україна атакувала Кримський міст ракетами ATACMS влітку 2024 всупереч позиції США - NYT

Україна атакувала Кримський міст ракетами ATACMS влітку 2024 всупереч позиції США - NYT

31 березня, 01:13 • 54320 перегляди
Трамп погрожує Зеленському через угоду щодо корисних копалин

Трамп погрожує Зеленському через угоду щодо корисних копалин

31 березня, 01:32 • 55499 перегляди
У Києві сьогодні тимчасово обмежать рух транспорту у зв'язку з охоронними заходами: подробиці

У Києві сьогодні тимчасово обмежать рух транспорту у зв'язку з охоронними заходами: подробиці

31 березня, 03:06 • 42900 перегляди
Нічний російський обстріл Харкова: шість влучань в Київському районі

Нічний російський обстріл Харкова: шість влучань в Київському районі

04:23 • 54545 перегляди
"Білосніжка" провалила касові збори у вихідні, а "Профі" зі Стейтемом лідирує

"Білосніжка" провалила касові збори у вихідні, а "Профі" зі Стейтемом лідирує

06:27 • 43949 перегляди
Публікації
Енергії тижня після затемнення: аналіз, пауза та переосмислення

Енергії тижня після затемнення: аналіз, пауза та переосмислення
Ексклюзив

05:38 • 63345 перегляди
Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 14:28 • 409498 перегляди
У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

28 березня, 15:09 • 551459 перегляди
Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу
Ексклюзив

28 березня, 07:20 • 583382 перегляди
Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

27 березня, 18:53 • 579751 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Чутки поширюють ненависники: дівчина сина Трампа відповіла на звинувачення

Чутки поширюють ненависники: дівчина сина Трампа відповіла на звинувачення

08:36 • 15407 перегляди
"Білосніжка" провалила касові збори у вихідні, а "Профі" зі Стейтемом лідирує

"Білосніжка" провалила касові збори у вихідні, а "Профі" зі Стейтемом лідирує

06:27 • 43949 перегляди
Концерти Шакіри під загрозою: чергове скасування виступу через проблеми

Концерти Шакіри під загрозою: чергове скасування виступу через проблеми

30 березня, 08:26 • 211420 перегляди
П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

29 березня, 17:57 • 391482 перегляди
У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

29 березня, 13:12 • 180657 перегляди
Актуальне
Президентські вибори у Туреччині: перемога якого з кандидатів на краще для України, чи готовий Ердоган до програшу

Президентські вибори у Туреччині: перемога якого з кандидатів на краще для України, чи готовий Ердоган до програшу

Київ • УНН

 • 3127753 перегляди

КИЇВ. 13 травня. УНН. Завтра, 14 травня, у Туреччині відбудеться перший тур президентських виборів. Згідно соцопитувань, чинний президент Реджеп Ердоган поступається кандидату від опозиції Кемалю Киличдароглу. Але хто б не переміг, політика Туреччини по відношенню до України суттєво не зміниться, вважає екс-голова МЗС України Павло Клімкін, пише УНН.

Результати останнього соцопитування показують, що у першому турі перемагає кандидат від опозиції, лідер Республіканської народної партії Кемаль Киличдароглу, який набирає 49,3% голосів виборців. Чинного президента Реджепа Ердогана готові підтримати 43,7% виборців.

Зважаючи на статистичну похибку, можна припустити, що для визначення переможця знадобиться другий тур, який запланований на 28 травня.

Зауважимо, що у 2014 та 2018 роках Ердоган вигравав вибори вже у першому турі хоч і з мінімальною перевагою – 51,5% та 53% відповідно.

Перемога Киличдароглу краще для України?

Хто б з кандидатів не переміг, відносини України та Туреччини у найближчий перспективі не зазнають суттєвих змін. Але виграш Киличдароглу призведе до того, що послабиться зв’язок між Туреччиною та рф. Таку думку в ексклюзивному коментарі УНН висловив колишній міністр закордонних справ України Павло Клімкін.

Цитата

«Зникне особистий зв'язок між Ердоганом та путіним, оскільки путін розуміє Ердогана, розуміє його слабкі та сильні сторони. І тоді відносини між Туреччиною та росією стануть менше персональними. Я вважаю, що це буде мати позитивний вплив на ставлення Туреччини до України, Заходу, зокрема, до ЄС», - зазначив Клімкін.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Кандидат у президенти Туреччини звинуватив росію у втручанні у передвиборчу кампанію

Чи буде в Ердогана шанс на реванш?

На думку Клімкіна, у разі перемоги опозиції Туреччина з часом із президентської республіки може перетворитися на парламентсько-президентську.

Одночасно з президентськими у Туреччині відбуваються і парламентські вибори, на яких для опозиції теж важливо здобути перемогу.

Адже, якщо Киличдароглу виграє вибори, а політичні сили прихильні до Ердогана здобудуть більшість у парламенті, то саме вони теоретично можуть ініціювати процес змін до законодавства щодо послаблення повноважень президента Туреччини.

Цікаво

Туреччина була парламентською республікою, у якій президент обирався парламентом.

Ердоган був прем’єр-міністром Туреччини з 2003 по 2014 рік.

У 2014 році відбулися перші загальнонаціональні вибори президента Туреччини.

У 2017 році був проведений референдум, за результатами якого Туреччина стала президентською республікою, посада прем’єр-міністра була скасована.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

ПолітикаНовини СвітуПублікації
Tesla
$263.83
Brent
$73.32
Bitcoin
$81,898.00
S&P 500
$5,584.28
Газ TTF
$41.11
Золото
$3,155.00
Ethereum
$1,795.93