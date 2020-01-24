Президенты Украины и Израиля обсудили двусторонние отношения
Киев • УНН
КИЕВ. 24 января. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский во время рабочего визита в Израиль обсудил с президентом этой страны Реувеном Ривлином двусторонние отношения между странами. Об этом сообщили УНН в пресс-службе Офиса Президента.
"Во время рабочего визита в Государство Израиль Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с президентом Израиля Реувеном Ривлином", - указали в Офисе.
"Солидарные с народом Израиля в чествовании памяти жертв Холокоста", - сказал Зеленский.
Глава Украинского государства отметил, что в этой ужасной катастрофе во времена нацистского террора в Украине было уничтожено более миллиона евреев и более четырех миллионов украинцев и представителей других национальностей.
"Трагедия Бабьего Яра известна во всем мире. В 2020 году в Украине планируется начать развитие Национального историко-мемориального заповедника "Бабий Яр". Он должен включать Украинский музей Холокоста и Мемориальный музей памяти жертв Бабьего Яра", - отметил Зеленский.
Президент Украины отметил, что он лично и правительство будут уделять этому вопросу должное внимание.
Глава государства выразил удовлетворение политическим диалогом между Украиной и Израилем.
"Уверен, что наши тесные связи должны и в дальнейшем динамично развиваться", - подчеркнул Зеленский.
Президент подчеркнул, что Израиль является одним из ключевых торговых партнеров Украины в регионе Ближнего Востока.
"Убежден, что дальнейшему росту взаимного товарооборота будет способствовать подписанное в январе 2019 года Соглашение о свободной торговле между нашими странами. Имплементация его положений может помочь увеличить товарооборот в короткой перспективе до 2 миллиардов долларов", - сказал Зеленский.
Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский встретился с премьер-министром Государства Израиль Биньямином Нетаньяху.