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15 марта, 19:03 • 113051 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 160348 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 134164 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 126931 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 110781 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 104464 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 100776 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

15 марта, 09:00 • 132324 просмотра

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“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

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Президенты Украины и Словении договорились о следующей встрече в Брюсселе

Президенты Украины и Словении договорились о следующей встрече в Брюсселе

Киев • УНН

 • 7320 просмотра

КИЕВ. 8 ноября. УНН. Президенты Украины и Словении Петр Порошенко и Борут Пахор договорились встретиться 24 ноября в Брюсселе. Об этом сообщил спикер главы государства Святослав Цеголко в своем микроблоге в Twitter, передает УНН.

"Президенты Украины и Словении договорились снова встретиться 24 ноября в Брюсселе", - написал С.Цеголко.

Напомним, 8 ноября Президент Украины Петр Порошенко начал свой первый официальный визит в Республику Словения.

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