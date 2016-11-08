Президенты Украины и Словении договорились о следующей встрече в Брюсселе
Киев • УНН
КИЕВ. 8 ноября. УНН. Президенты Украины и Словении Петр Порошенко и Борут Пахор договорились встретиться 24 ноября в Брюсселе. Об этом сообщил спикер главы государства Святослав Цеголко в своем микроблоге в Twitter, передает УНН.
"Президенты Украины и Словении договорились снова встретиться 24 ноября в Брюсселе", - написал С.Цеголко.
Напомним, 8 ноября Президент Украины Петр Порошенко начал свой первый официальный визит в Республику Словения.